В ФРГ - пик политически мотивированной преступности

В 2023 году в Германии было совершено рекордное число преступлений по политическим мотивам - более 60 тысяч. Отмечается всплеск правоэкстремистского насилия на почве расизма и антисемитизма.

В 2023 году в Германии было совершено 60 028 уголовных преступлений по политическим мотивам, сообщило во вторник, 21 мая, Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. Это новый максимум за всю историю ведения подробной статистики. В 2022 году таких случаев было примерно на 1100 меньше.

В том числе на 23 процента - до 28 945 случаев - возросло число преступлений, совершенных немцами под влиянием правоэкстремистских идей. Число левоэкстремистских преступлений также возросло на 11,5 процента - всего таких случаев в 2023 году было зафиксировано 7777. Идеологии, пришедшие из-за рубежа, дали мотивацию для совершения 5170 уголовных правонарушений. Наконец, число преступлений, совершенных на религиозной почве, за год утроилось - до 1458 случаев.

Число людей, пострадавших от политически мотивированного насилия, в 2023 году выросло на 6 процентов - с 1660 до 1759 человек. Было совершено 17 неудачных и три удачные попытки убийств по политическим мотивам, отмечают авторы исследования.

57,7 процента политически мотивированных уголовных преступлений, совершенных правоэкстремистами, заключались в пропаганде запрещенных идеологий, включая демонстрацию их символов.

Роль ближневосточного конфликта и АдГ

Сотрудники консультационных центров для жертв насилия, между тем, отмечают рост числа нападений на почве расизма и антисемитизма. По их данным, таких атак в 2023 году было совершено 318, причем более трети из них - в Берлине. Всего консультационные центры в 11 федеральных землях Германии зарегистрировали 2589 нападений, совершенных правыми экстремистами, от которых пострадали 3384 человека.

Всплеск антисемитизма в немецком общественаблюдатели связывают с произошедшим в октябре 2023 года обострением конфликта на Ближнем Востоке, когда в ответ на беспрецедентную террористическую атаку движения ХАМАС Израиль начал военную операцию в Секторе Газа.

Директор Фонда мемориальных комплексов "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора" Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner), кроме того, возлагает ответственность за всплеск правоэкстремистского насилия на руководство правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". По словам Вагнера, лидеры АдГ "на протяжении нескольких лет занимались подстрекательством и разжиганием ненависти", а также придавали "определенную легитимность" насилию, высказываясь против "культуры памяти" и девальвируя значение памятных объектов, таких как бывшие концентрационные лагеря.