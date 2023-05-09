В ФРГ возросло число преступлений по политическим мотивам

В 2022 году в Германии совершено почти 59 тысяч преступлений с политической подоплекой. Среди прочего они связаны с войной РФ против Украины, защитой климата и пандемией.

В 2022 году в Германии в четвертый раз подряд возросло число преступлений, совершенных из политических соображений. Этот показатель за год увеличился на 7 процентов до нового максимального уровня и составил 58 916, сообщило во вторник, 9 мая, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).

В ФРГ зафиксировано 5510 преступлений, связанных с войной в Украине

Ведомство связывает рост политически мотивированных преступлений среди прочего с войной РФ против Украины, которая в прошлом году оказывала значительное влияние и на жителей Германии, опасавшихся, в частности, возможных перебоев с поставками энергоносителей. По данным BKA, в прошлом году было совершено 5510 преступлений с политической подоплекой, связанных с войной в Украине. Российское вторжение в Украину стала "поворотным моментом и для внутренней безопасности Германии", заявила глава МДВ ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), представляя новые данные.

Число преступлений, отнесенных к сфере "иностранной идеологии", возросло на 237 процентов до 3886. Значительно увеличилось и количество связанных с пандемией коронавируса политических преступлений - на 52 процента до 13 988, при этом большая часть из них была совершена в начале 2022 года.

Кроме того, существенно увеличилось число преступлений, связанных с темами защиты климата и окружающей среды. По данным BKA, в Германии в 2022 году было совершено 1716 таких деяний, что почти на 73 процента больше, чем годом ранее. Большую их часть составляли порча имущества, принуждение, угрозы, нарушения закона о собраниях и незаконное проникновение в жилище. Значительная часть правонарушений в этой сфере совершена активистами движения "Последнее поколение".

Рост преступлений "рейхсбюргеров" и правых экстремистов

Между тем уголовные преступления, совершенные сторонниками правоэкстремистского движения "рейхсбюргеров" и близкими им по духу "самоуправленцами" возросло на 40 процентов до 1865 случаев, при этом чаще всего речь шла о принуждении, угрозах и оскорблениях. Число насильственных преступлений здесь увеличилось также на 40 процентов до 333, отмечают авторы статистики. "Рейхсбюргеры" не признают ФРГ, считая себя гражданами "германского рейха", и изготавливают альтернативные "удостоверения личности" и "водительские права" несуществующей империи.

Большой угрозой для демократии в Германии остается правый экстремизм, отметила Фезер. В этой области число преступлений возросло на 7 процентов до 23 493. Тем временем число антисемитских преступлений снизилось почти на 13 процентов до 2641, более 80 процентов из них совершены правыми экстремистами.

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