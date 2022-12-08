Как в ФРГ восприняли планы "рейхсбюргеров" по захвату власти

Новость о разоблаченных полицией планах группировки из среды так называемых "рейхсбюргеров" устроить в Германии путч продолжают активно обсуждать немецкие политики и СМИ. И хотя план подозреваемых в заговоре в целом многим кажется, мягко говоря, сомнительным, отдельные методы его достижения вполне могли стать реальностью, указывают наблюдатели. Тем более, что среди предполагаемых участников террористической сети есть военнослужащие, полицейский и экс-депутат бундестага, до момента задержания имевшая пропуск в здание парламента.

В ФРГ призывают к проверкам сотрудников органов безопасности

Конкретные меры для предотвращения подобных "планов" в будущем озвучил глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). Он призвал проводить проверку всех лиц, которых принимают на работу в органы безопасности, и организовать обучающие мероприятия по борьбе с правым экстремизмом. Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх (Holger Münch), в свою очередь, предупредил о возможных дальнейших задержаниях в связи с подготовкой путча и новых обысках.

По данным министерства обороны ФРГ, среди задержанных - три солдата бундесвера, в том числе один действующий боец спецназа (KSK). Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, что депутаты планируют отдельно рассмотреть этот вопрос. "Мы высушим эту коричневую жижу", - пообещала она. А депутат бундестага от Левой партии Бернд Риксингер (Bernd Riexinger) и вовсе потребовал расформировать KSK - элитное подразделение бундесвера. Планы по захвату власти "звучат как фантастический роман, но стали горькой реальностью", написал политик в Twitter.

Переосмысливая подготовку путча "рейхсбюргерами", в Германии проводят параллели с недавними событиями в США. "По крайней мере с момента нападения на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года мы прекрасно знаем, что за антидемократическими высказываниями могут последовать и худшие действия, направленные против демократии и парламента", - указал зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz). Несмотря на то, что правоохранителям удалось "уничтожить сеть врагов" демократии, необходимо оставаться бдительными, считает он.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) коротко прокомментировал операцию по задержанию "рейхсбюргеров" в эфире телерадиокомпании MDR. "Германия - либеральная демократия, но эта демократия должна уметь защищать себя", - сказал Штайнмайер. Если подтвердится, что готовились террористические преступления, "должны быть предприняты действия, а уголовное право должно установить границы", добавил он.

Задержанной экс-депутату от АдГ запретили вход в бундестаг

В четверг, 8 декабря, стало известно, что задержанной накануне вместе с другими подозреваемыми в путче бывшему депутату бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), судье Биргит Мальзак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann) запретили вход в здание немецкого парламента. По данным Der Spiegel, до 7 декабря у нее имелся действующий пропуск, но правоохранители внимательно следили за тем, будет ли подозреваемая приближаться к Рейхстагу.

Экс-депутат бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкеман, ноябрь 2019 года Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Сама АдГ отмежевалась от плана по подготовке путча. Сопредседатели партии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) и Алис Вайдель (Alice Weidel) заверили, что, "как и большинство граждан", узнали о событиях из СМИ. "Мы осуждаем такие устремления и решительно отвергаем подобное. Остается дождаться результатов расследования. Мы полностью доверяем органам, принимающим в нем участие, и призываем к быстрому и тщательному расследованию", - заявили лидеры АдГ. Глава берлинской организации "Альтернативы для Германии" Кристин Бринкер (Kristin Brinker) сообщила, что если обвинения подтвердятся, то Биргит Мальзак-Винкеман исключат из партии.

Немецкий политолог и директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung) Алексей Юсупов считает, что для АдГ эта история будет иметь как политические, так и юридические последствия. По его словам, эта ситуация, с одной стороны, может стать барьером на политическом пути партии, а с другой - вероятно, будет использована в качестве аргумента для продления наблюдения за отдельными членами АдГ или ее региональными отделениями со стороны Федерального ведомства по охране конституции.

"Если мы возьмем заговорщиков, то есть несколько десятков людей, среди которых отдельные военные бундесвера и сотрудники полиции. И что бы они ни готовили, переворота не будет, но может получиться теракт. Поэтому, конечно же, они опасны. Но это малая часть большой среды, из которой питаются радикалы, в том числе и АдГ", - пояснил Юсупов в эфире "DW Новости Шоу".

Замглавы фракции СвДП в бундестаге Константин Куле (Konstantin Kuhle) после прошедших арестов и обысков призвал ужесточить меры в отношении должностных лиц, признанных экстремистами. "Тот, кто отвергает или даже хочет ликвидировать государственный порядок в Германии, не может быть государственным служащим. Здесь необходимо оперативно усовершенствовать законодательство о государственной службе", - написал Куле в Twitter.

Реакция немецких СМИ на план "рейхсбюргеров"

Немецкие СМИ по-разному отнеслись к истории с разоблаченным заговором "рейхсбюргеров". Берлинская nd.DerTag предположила, что власти вмешались в ситуацию слишком поздно: "В то время как государство всеми силами борется с воздействием на климат, едва в воздухе повеет клеем, праворадикальные выдумщики переворота приклеились к бундесверу".

Издание Stuttgarter Nachrichten указывает, что история о принце - "одиноком представителе рода, не имеющего межрегионального значения", который должен был стать новым главой государства, больше похожа "на небылицу, чем на попытку переворота". Газета TAZ, напротив, полагает, что даже если и не имелось полноценного плана по захвату власти, "эта сеть представляет потенциально смертельную опасность", даже если такая опасность исходит от отдельных людей.

Предполагаемый лидер группировки по подготовке путча - принц Генрих XIII П.Р. Фото: Boris Roessler/picture alliance/dpa

"Сейчас можно прочитать "Историю безумного принца" с благостным содроганием и убрать все это в пока еще несколько успокаивающий долгий ящик в кабинете экстремистских извращений. Но все же было бы ошибкой квалифицировать эту среду как маргинальное явление и оставлять ответ на усмотрение органов безопасности. Когда принц, экс-депутат, певец, пилот, врач и несколько солдат и полицейских объединяются, чтобы в каком-то бреду судачить о перевороте или начать его планировать, то у общества есть проблема", - констатирует издание.

Напомним, что в рамках масштабной операции в среду, 7 декабря, полиция задержала в Германии, Австрии и Италии 25 человек из числа "рейхсбюргеров" по подозрению в участии в террористической сети или ее поддержке. В Федеральной прокуратуре сообщили, что группировка планировала свержение конституционных органов власти в ФРГ и хотела установить контакт с Россией. По последним данным, суд заключил под стражу 19 человек, в том числе экс-депутата бундестага Биргит Мальзак-Винкельман и 71-летнего принца Генриха XIII П.Р. (Heinrich XIII P. R.) из дворянского рода Рейссов (Reuß), которого называют главой заговрщиков. В общей сложности подозреваемыми по этому делу проходят более 50 человек.

Смотрите также: