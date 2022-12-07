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Фото: Festim Beqiri/Tv7news/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ проведена масштабная операция против "рейхсбюргеров"

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. Минюст ФРГ сообщил, что "рейхсбюргеры" планировали нападения на конституционные органы власти.

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В Германии проведена масштабная операция против так называемых "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. В ее ходе не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде, сообщила Федеральная прокуратура Германии утром в среду, 7 декабря.

По данным ведомства, "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране. "С сегодняшнего утра проводится масштабная антитеррористическая операция. Федеральная прокуратура проводит следственные действия в отношении террористической сети из среды "рейхсбюргеров". Есть подозрение, что на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение", - написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в микроблоге Twitter.

Граждане "германского рейха"

Как сообщили в Федеральной прокуратуре, задержания "рейхсбюргеров" производились на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Все задержанные - граждане ФРГ. По сообщениям СМИ, в целом ряде городов, включая Берлин, были произведены обыски.

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников.

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Немецкие рейхсбюргеры: чудаки или угроза?

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