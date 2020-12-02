 Контрразведка ФРГ обнаружила ″рейхсбюргеров″ в бундесвере | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2020

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Германия

Контрразведка ФРГ обнаружила "рейхсбюргеров" в бундесвере

Расследование против восьмерых подозреваемых в принадлежности к движению, члены которого не признают Основной закон ФРГ, ведется с 2019 года. Многие из них правые радикалы.

Мужчина держит в руке так называемый паспорт движения рейхсбюргеров

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и выпускают собственные "паспорта"

Служба военной контрразведки Германии (Militärischer Abschirmdienst, MAD) ведет расследование в отношении сразу нескольких сотрудников Управления закупок бундесвера в связи с их возможной принадлежностью к движению "рейхсбюргеров". Все подозреваемые работают в региональном офисе города Ульм, в том числе начальник офиса, сообщило во вторник, 1 декабря, министерство обороны ФРГ.

Как уточняется в сообщении ведомства, расследование ведется с конца 2019 года, во вторник контрразведчики допросили восьмерых фигурантов. "Первые результаты подтверждают имеющиеся подозрения", - цитирует агентство dpa письмо парламентского статс-секретаря при Минобороны Петера Таубера (Peter Tauber) к комитету бундестага по вопросам обороны.

По данным Таубера, контрразведка также изъяла информационные носители, которые теперь изучаются. Главным подозреваемым запрещено появляться на рабочих местах.

Правые радикалы в бундесвере

Ранее, в июле, стало известно, что  MAD ведет расследование в отношении четырех правых экстремистов в бундесвере, которых считают вероятными участниками турецкой ультраправой группировки "Серые волки".

В том же месяце саму военную контрразведку заподозрили в том, что она попала под воздействие правых экстремистов - ее сотрудники, предположительно, информировали о ходе ведущегося расследования солдат отряда бундесвера специального назначения (Kommando Spezialkräfte, KSK), в рядах которого тоже обнаружили праворадикалов, после чего одна из четырех рот была сразу расформирована.

24 сентября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отправила в отставку главу MAD Кристофа Грамма (Christof Gramm) в связи с тем, что "новый этап в борьбе против экстремистских тенденций в бундесвере и в деле модернизации MAD требуют дополнительных усилий и динамики".

В настоящее время военная контрразведка расследует более 700 случаев предполагаемого правого экстремизма в бундесвере.

Кто такие "рейхсбюргеры"

Движение "рейхсбюргеров" не признает ФРГ и ее конституцию, его участники считают себя гражданами "германского рейха". Вместе с близкими им по духу "самоуправленцами" в движении насчитывалось около 16 500 человек в 2017 году. По данным Федерального ведомства по охране конституции, около 900 из них были правыми экстремистами.

31 августа 2020 года во время демонстрации корона-скептиков в Берлине несколько сотен ее участников попытались занять ступеньки в здание парламента Германии. Некоторые из них бросали в полицейских камни и бутылки, другие развернули флаги "рейхсбюргеров".

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    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


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