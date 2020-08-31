Власти Германии резко осудили акцию "рейхсбюргеров" перед бундестагом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в понедельник, 31 августа, резко раскритиковала действия сторонников радикального движения "рейхсбюргеров" на прошедшей двумя днями ранее демонстрации против мер правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), во время этой акции произошло "злоупотребление правом на демонстрации". "Результатом стали постыдные сцены у Рейхстага, с которыми нельзя просто так примириться", - заявил Зайберт, назвав "рейхсбюргеров" "антидемократами", которые попытались занять ступеньки демократического парламента Германии.

Он назвал пандемию коронавируса "беспрецедентным вызовом" и подчеркнул, что спорить о мерах, принимаемых в этой ситуации, необходимо, но делать это следует при помощи "демократической дискуссии, свободной прессы, критически настроенной общественности или демонстраций, участники которых придерживаются правил".

В аналогичном ключе высказался ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

"Рейхсбюргеры" на ступенях бундестага

Во время акции протеста против политики правительства ФРГ в борьбе с коронавирусом несколько сотен участников обошли заграждения перед зданием бундестага и расселись на ступенях его лестницы. Некоторые протестующие бросали в полицейских камни и бутылки. Часть людей у заграждения развернула полотнища движения "рейхсбюргеров", отрицающих существование ФРГ как государства, а также черно-бело-красные стяги.

Им попытались помешать несколько сотрудников полиции. В своем заявлении Штеффен Зайберт отдельно поблагодарил их и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время столкновений с демонстрантами.

Штайнмайер о "рейхсбюргерах"

В свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал действия "рейхсбюргеров" у здания парламента Германии "не только достойными отвращения, но и, учитывая историю этого места, невыносимыми"

"Те, кому не по душе меры по борьбе с коронавирусом, и те, кто сомневается в их необходимости, могут и имеют право выходить на демонстрации против них", - подчеркнул глава германского государства. Однако он перестает относиться с пониманием к действиям демонстрантов, как только те "впрягаются в упряжки врагов демократии и начинают разжигать политическую ненависть", добавил Штайнмайер.

Возможное усиление мер по обеспечению безопасности бундестага

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Германии, 29 августа у здания Рейхстага были заметны "явные правые экстремисты". Он не стал называть правыми экстремистами всю группу демонстрантов, сидевших на ступенях у Рейхстага, указав, что среди них была "пестрая смесь" людей.

В то же время представитель МВД ФРГ добавил, что после этих событий правительство Германии задумалось об усилении мер безопасности бундестага. По данным министерства, сегодня федеральная полиция обеспечивает безопасность дворца Бельвю, являющегося резиденцией главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера, а также здания министерства внутренних дел. За безопасность здания бундестага сейчас отвечает полиция федеральной земли Берлин, пояснили в МВД, но возможность изменить это обстоятельство сейчас собираются проверить в Берлине.

Демонстрация в Берлине против мер борьбы с пандемией

Как сообщила полиция Берлина, в акции против мер правительства по борьбе с коронавирусом 29 августа приняли участие около 18 тысяч человек.

По данным немецких СМИ, среди них были не только "рейхсбюргеры" и сторонники теорий заговора, отрицающие существование коронавируса. Как пишет онлайн-издание Stuttgarter Nachrichten, на улице Friedrichstraße в Берлине собралась " очень пестрая толпа граждан", в том числе молодые люди, пенсионеры и семьи с детьми.

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