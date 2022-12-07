Что известно о подготовке путча в ФРГ, и при чем здесь РФ

В Германии провели масштабную операцию против так называемых "рейхсбюргеров". По данным прокуратуры, они планировали свержение конституционных органов власти в ФРГ и хотели установить контакт с РФ.

Утром в среду, 7 декабря, в Германии в рамках масштабной операции были задержаны 25 человек из числа так называемых "рейхсбюргеров" - участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Их подозревают в участии в террористической сети или ее поддержке. По данным Федеральной прокуратуры, "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране.

Ко второй половине дня по решению суда под стражу были заключены лидер группировки и еще семь человеки, в отношении их начато следствие. В рейде были задействованы свыше трех тысяч сотрудников немецких правоохранительных органов, в том числе спецподразделения GSG 9. Это одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов в истории Германии.

Кого задержала полиция

В причастности к террористической сети или ее поддержке подозреваются в общей сложности 52 человека. Среди 25 задержанных, по данным Федеральной прокуратуры, 22 предполагаемых участника группировки, все они - граждане ФРГ. Еще троих задержанных подозревают в поддержке сети. Это два гражданина Германии - Александр К. (Alexander Q.) и Франк Р. (Frank R.), а также гражданка Российской Федерации Виталия Б. Как предполагают органы следствия, она помогала лидеру объединения установить контакт с представителями РФ.

Биргит Мальзак-Винкеманн, ноябрь 2019 года Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

По данным Der Spiegel, в числе задержанных - экс-депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), судья Биргит Мальзак-Винкеманн (Birgit Malsack-Winkemann), несколько бывших солдат бундесвера, действующий штабс-фельдфебель, отстраненный от службы полицейский, адвокат с ученой степенью, врач-терапевт и пилот. Ряд задержанных, по сведениям издания, выступали в Германии на антикоронавирусных демонстрациях.

Лидером террористической сети в Федеральной прокуратуре называют 71-летнего принца Генриха XIII П.Р. (Heinrich XIII P. R.) из дворянского рода Ройссов (Reuß). Еще одной значимой персоной в группировке выступаетпо, данным Süddeutsche Zeitung, Рюдигер фон П. (Rüdiger v. P.) - отставной подполковник бундесвера.

Задержания прошли в Берлине, а также в федеральных землях Баден-Вюртемберг (там, по данным Der Spiegel, обыскали казарму спецназа бундесвера KSK), Бавария, Гессен, Нижняя Саксония, Тюрингия, на австрийском курорте Китцбюэль и в итальянском городе Перуджа. Кроме того, там и в ряде других федеральных земель Германии прошли обыски на 150 объектах. "Эти мероприятия продолжаются. Они касаются и еще 27 подозреваемых", - отметили в Федеральной прокуратуре.

Каким был план "рейхсбюргеров"

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) сообщил в своем микроблоге Twitter, что группировку подозревают в подготовке вооруженного нападения на конституционные органы власти. В пресс-релизе Федеральной прокуратуры говорится, что отдельные члены сети предпринимали конкретные действия для насильственного проникновения небольшой вооруженной группы в здание бундестага. "Подробности еще предстоит установить", - отмечают в ведомстве.

По информации Der Spiegel, заговорщики планировали, в том числе, задержание немецких политиков. Подозреваемые, вероятно, предполагали, что это приведет к беспорядкам в стране. В результате часть сил безопасности, по их мнению, выразила бы солидарность с сетью, что привело бы к госперевороту.

Операция по задержанию "рейхсбюргеров" в Тюрингии, 7 декабря 2022 года Фото: Fricke/NEWS5/AFP

Прокуратура указывает, что подготовка к реализации этого плана началась не позднее ноября 2021 года. Он предусматривал приобретение необходимого оснащения, проведение тренировочных стрельб и вербовку новых участников. Центральным органом группировки должен был стать "совет" во главе с принцем Генрихом XIII, включающий, подобно правительству, различные структуры - в частности, в сфере юстиции, здравоохранения и иностранных дел.

Наряду с "советом" предполагалось, по информации прокуратуры, создание "военного крыла", которое должно было отвечать за захват власти силовым путем. Для этого планировалось задействовать так называемые "роты внутренней безопасности". За "военное крыло" якобы отвечал Рюдигер фон П. По словам генерального прокурора ФРГ Петера Франка (Peter Frank), это подразделение, по задумке заговорщиков, также должно было создать в стране новую армию.

Что известно об идеологии группировки

Новое государственное устройство, по данным немецких властей, уже было разработано участниками группировки в общих чертах. Политические взгляды их, согласно информации прокуратуры, основываются на мифах о заговоре, "состоящих из нарративов так называемых "рейхсбюргеров" и теории заговора QAnon, получившей особую популярность в период президентства в США Дональда Трампа. "Они твердо убеждены, что Германией в настоящее время правят представители так называемого "глубинного государства", - указывают в ведомстве.

При чем здесь Россия?

За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войны. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.

Сотрудники правоохранительных органов во время операции по задержанию "рейхсбюргеров" Фото: Christian Mang/REUTERS

Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.

В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".

Насколько опасны "рейхсбюргеры"?

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Это движение возникло еще в 1980-е годы.

В недавнем докладе Федерального ведомства по охране конституции отмечалось, что в Германии насчитывается около 21 тысячи "рейхсбюргеров". Название движения - это сокращенное наименование "большой и разнородной среды имперской идеологии", указывают в немецком Фонде Амадеу Антонио (Amadeu-Antonio-Stiftung). Фонд провел исследование и пришел к выводу, что к этой среде относятся так называемые "суверенисты", "рейхсбюргеры" и правые экстремисты.

По мнению исполнительного директора Фонда Амадеу Антонио Тимо Райнфранка (Timo Reinfrank), государственный переворот в Германии вряд ли может случиться. "В стране слишком прочны государственный порядок и конституция, - отметил Райнфранк в интервью DW. - Но эти люди верят в такую возможность, что показывает, в том числе, насколько они увязли в своем бреду".

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