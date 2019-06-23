Спецслужба ФРГ взяла на контроль движение против карантинных мер

Федеральное ведомство по охране конституции Германии на территории всей страны взяло на контроль деятельность отдельных лиц и групп из движения Querdenken ("Мыслить нестандартно"), объединяющего противников правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает ведомство в среду, 28 апреля, в связи с этим был создан новый отдел расследований - "угрожающая конституции делегитимизация государства".

Это решение дает спецслужбе, в частности, право на сбор данных об отдельных активистах движения Querdenken. По мнению ведомства, его участники "сочли приемлемыми" или "пытались установить" связи с рейхсбюргерами и правыми экстремистами, а также "пропагандировали игнорирование" распоряжений немецких ведомств и "в конечном итоге ставили под вопрос государственную монополию на власть".

Ранее ведомства по охране конституции ряда немецких федеральных земель начали вести наблюдение за отдельными активистами и группами из движения противников карантинных мер. Первым стало ведомство Баден-Вюртемберга, где зародилось движение. Его участники теперь организуют протестные акции против карантинных мер по всей Германии, которые нередко приводят к столкновениям с полицией.

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