Акция COVID-скептиков в Касселе привела к столкновениям с полицией

Противники мер, принимаемых властями Германии в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, в субботу, 20 марта, провели акцию в Касселе в федеральной земле Гессен. По данным полиции, в какой-то момент некоторые протестующие принялись нападать на стражей порядка, те в ответ применили дубинки, слезоточивый газ и водомет. В полиции сообщили о задержаниях, однако не назвали их точное количество. Для поддержания порядка в регион было направлено подкрепление из земель Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн - Вестфалия и Тюрингия.

Власти Касселя ранее запретили проведение акции в свете всплеска новых заражений. Однако административный суд Гессена 19 марта разрешил провести демонстрации общей численностью в 6000 человек на двух площадках.

Полиция оценила число участников акции в 20 тысяч человек. Многие протестующие были без защитных масок и находились на расстоянии ближе полутора метров друг от друга.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен у 123 млн жителей планеты, более 2,7 млн больных с COVID-19 умерли, свыше 99 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов приходится на США. В Германии общее число инфицированных достигло 2,64 млн, из них 74,5 тысячи умерли, а более 2,4 млн выздоровели. Из-за роста числа заражений канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не ожидает дальнейшего смягчения карантинных ограничений.

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