Суд в США вынес самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

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Жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Это самый большой срок по делу о штурме Капитолия.
Жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к самому большому сроку - семи годам и трем месяцам тюрьмы - по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Вердикт вынесла в понедельник, 1 августа, судья округа Колумбия Дабни Фридрих.
49-летний техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию. Реффитт также угрожал своим сыну и дочери и требовал от них не обращаться в правоохранительные органы. "Предателей расстреливают", - сказал он 18-летнему сыну, который, тем не менее, дал показания против отца в Федеральном бюро расследований США, а затем и в суде.
Гай Реффитт - первый обвиняемый, над которым был начат процесс по делу о штурме здания Конгресса США. На записях видно, как нефтяник из штата Техас вступает в перепалку с полицейскими на ступенях Капитолия и, по данным следствия, подстрекает толпу. Сторона обвинения назвала его "главарем" собравшихся. "Он зажег спичку, от которой начался пожар", - уверены обвинители.
Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодателей эвакуировали.
Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.
После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на экс-президента главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. После восьмых публичных слушаний в работе комиссии объявлен перерыв, новое заседание пройдет в сентябре. Трамп отрицает свою вину и не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
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