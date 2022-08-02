Суд в США вынес самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия

Жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к самому большому сроку - семи годам и трем месяцам тюрьмы - по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Вердикт вынесла в понедельник, 1 августа, судья округа Колумбия Дабни Фридрих.

49-летний техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию. Реффитт также угрожал своим сыну и дочери и требовал от них не обращаться в правоохранительные органы. "Предателей расстреливают", - сказал он 18-летнему сыну, который, тем не менее, дал показания против отца в Федеральном бюро расследований США, а затем и в суде.

Обвинение: Реффитт подстрекал собравшихся

Гай Реффитт - первый обвиняемый, над которым был начат процесс по делу о штурме здания Конгресса США. На записях видно, как нефтяник из штата Техас вступает в перепалку с полицейскими на ступенях Капитолия и, по данным следствия, подстрекает толпу. Сторона обвинения назвала его "главарем" собравшихся. "Он зажег спичку, от которой начался пожар", - уверены обвинители.

Штурм Капитолия и расследование Конгресса США

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодателей эвакуировали.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Опрошены свыше тысячи свидетелей

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на экс-президента главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. После восьмых публичных слушаний в работе комиссии объявлен перерыв, новое заседание пройдет в сентябре. Трамп отрицает свою вину и не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Смотрите также:

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть". Автор: Павел Мыльников

