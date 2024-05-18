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Власти ФРГ обеспокоены участившимися атаками на политиков

Александра Иванова
18 мая 2024 г.

На фоне роста числа нападений на политиков глава МВД ФРГ призывает расширить штат полиции, ускорить судебные процессы, ужесточить наказания преступников и контроль за ношением оружия.

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Акция в Берлине против правых радикалов и в поддержку подвергшихся нападениям политиков, 5 мая 2024 года
Акция в Берлине против правых радикалов и в поддержку подвергшихся нападениям политиков, 5 мая 2024 годаФото: Liesa Johannssen/REUTERS

В Германии за год резко выросло число преступлений против граждан, занимающихся политикой. Попытки запугивания, угрозы, физическое насилие - в 2023 году в стране было зарегистрировано 3691 подобное деяние в отношении чиновников, депутатов и членов политических партий, указывает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в гостевой статье для газеты Welt am Sonntag, опубликованной на сайте издания в субботу, 18 мая.

По ее данным, 80% от почти 3700 преступлений против занимающихся политикой граждан в Германии в 2023 году были связаны с насилием. Для сравнения: в 2022 году подобных преступлений было 1994, из них 67% - насильственных. Люди, ставшие жертвами, "подвергались угрозам, на их бюро нападали, их частную собственность портили или  уничтожали", перечисляет министр.

"Опасный виток эскалации насилия" в отношении политиков в Германии

"Сейчас мы переживаем опасный виток эскалации (насилия против политиков. - Ред.), проявляемого из-за презрительного отношения к политике и агрессивности. Эту спираль (насилия. - Ред.) нам необходимо остановить", - подчеркивает Фезер.

В статье она напоминает об убийстве из пистолета активно помогавшего беженцам главы административного округа Кассель, христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019-го года, нападении на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке (Matthias Ecke), случившемся в Дрездене 3 мая текущего года, и ряде других подобных случаях.

"Мы должны недвусмысленно показать, что правовое государство не потерпит такого насилия - ни в отношении "зеленых", ни в отношении политиков "Альтернативы для Германии", ни в отношении представителей любой другой партии", - заявила глава МВД.

"Политики - не единственная цель нападений, - продолжает Нэнси Фезер. - Насилие в отношении волонтеров, полицейских и сотрудников экстренных служб также направлено против нашего сообщества. Преступники превозносят себя как ведущих борьбу с "системой", которую они презирают. Но они были и остаются грубыми насильственными преступниками, заслуживающими презрения. Именно так и нужно их преследовать, проводя усиленные расследования".

Министр напоминает, что в последние годы уже произошло ужесточение законов, регулирующих наказание за политически мотивированные преступления. "Это было правильно, но этого не достаточно", - добавляет она.

Среди мер, которые, по оценке главы МВД ФРГ, нужны, чтобы противостоять росту числа таких деяний, - увеличение штата федеральной полиции и полиции в федеральных землях, последовательное преследование преступников, а также более быстрые судебные разбирательства и более жесткие наказания. Кроме того, необходимо ужесточение контроля в рамках закона о ношении оружия, следует из статьи Фезер. 

Вопрос об ответственности АдГ

По утверждению министра, "партия АдГ несет долю ответственности за распространение атмосферы ненависти и насилия". В этой связи она напоминает о словах представителя этой партии Александера Гауланда (Alexander Gauland), сказанных им о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel): "Мы будем ее травить" ("Wir werden sie jagen").

Между тем, по данным правительства Германии, в 2023 году именно политики АдГ оказались на втором месте по числу совершенных на них нападений - после партии "Союз-90"/"Зеленые" (478 нападений на представителей АдГ и 1219 -  на "зеленых").

Среди социал-демократов (СДПГ) в 2023 году было 420 пострадавших, среди либералов (СвДП) - 290, среди консерваторов из блока ХДС/ХСС - 180.

17 мая нападение было совершено на депутата ландтага земли Мекленбург - Передняя Померания от партии АдГ Мартина Шмидта (Martin Schmidt). По данным полиции, посетитель одного из ресторанов в городе Шверин сначала оскорбил политика, а потом бросил в него стеклянную пепельницу. В  результате Шмидт был доставлен в больницу с травмой головы.

Нападение на Франциску Гиффай

7 мая в Берлине было совершено нападение на члена СДПГ, сенатора по вопросам экономики Франциску Гиффай (Franziska Giffey). В библиотеке в столичном районе Рудов неизвестный мужчина внезапно ударил 46-летнюю Гиффай сзади по голове и шее сумкой с твердым содержимым, сообщили в полиции и прокуратуре Берлина. Сенатор была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение травм головы и шеи.

В тот же день, 7 мая, министры внутренних дел 16 земель ФРГ провели экстренное совещание, на котором обсуждались меры по обузданию насилия в отношении политиков. Его участники высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного права в этой области.

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