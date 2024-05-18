Власти ФРГ обеспокоены участившимися атаками на политиков

В Германии за год резко выросло число преступлений против граждан, занимающихся политикой. Попытки запугивания, угрозы, физическое насилие - в 2023 году в стране было зарегистрировано 3691 подобное деяние в отношении чиновников, депутатов и членов политических партий, указывает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в гостевой статье для газеты Welt am Sonntag , опубликованной на сайте издания в субботу, 18 мая.

По ее данным, 80% от почти 3700 преступлений против занимающихся политикой граждан в Германии в 2023 году были связаны с насилием. Для сравнения: в 2022 году подобных преступлений было 1994, из них 67% - насильственных. Люди, ставшие жертвами, "подвергались угрозам, на их бюро нападали, их частную собственность портили или уничтожали", перечисляет министр.

"Опасный виток эскалации насилия" в отношении политиков в Германии

"Сейчас мы переживаем опасный виток эскалации (насилия против политиков. - Ред.), проявляемого из-за презрительного отношения к политике и агрессивности. Эту спираль (насилия. - Ред.) нам необходимо остановить", - подчеркивает Фезер.

В статье она напоминает об убийстве из пистолета активно помогавшего беженцам главы административного округа Кассель, христианского демократа Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019-го года, нападении на кандидата от социал-демократов в депутаты Европарламента Маттиаса Экке (Matthias Ecke), случившемся в Дрездене 3 мая текущего года, и ряде других подобных случаях.

"Мы должны недвусмысленно показать, что правовое государство не потерпит такого насилия - ни в отношении "зеленых", ни в отношении политиков "Альтернативы для Германии", ни в отношении представителей любой другой партии", - заявила глава МВД.

"Политики - не единственная цель нападений, - продолжает Нэнси Фезер. - Насилие в отношении волонтеров, полицейских и сотрудников экстренных служб также направлено против нашего сообщества. Преступники превозносят себя как ведущих борьбу с "системой", которую они презирают. Но они были и остаются грубыми насильственными преступниками, заслуживающими презрения. Именно так и нужно их преследовать, проводя усиленные расследования".

Министр напоминает, что в последние годы уже произошло ужесточение законов, регулирующих наказание за политически мотивированные преступления. "Это было правильно, но этого не достаточно", - добавляет она.

Среди мер, которые, по оценке главы МВД ФРГ, нужны, чтобы противостоять росту числа таких деяний, - увеличение штата федеральной полиции и полиции в федеральных землях, последовательное преследование преступников, а также более быстрые судебные разбирательства и более жесткие наказания. Кроме того, необходимо ужесточение контроля в рамках закона о ношении оружия, следует из статьи Фезер.

Вопрос об ответственности АдГ

По утверждению министра, "партия АдГ несет долю ответственности за распространение атмосферы ненависти и насилия". В этой связи она напоминает о словах представителя этой партии Александера Гауланда (Alexander Gauland), сказанных им о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel): "Мы будем ее травить" ("Wir werden sie jagen").

Между тем, по данным правительства Германии, в 2023 году именно политики АдГ оказались на втором месте по числу совершенных на них нападений - после партии "Союз-90"/"Зеленые" (478 нападений на представителей АдГ и 1219 - на "зеленых").

Среди социал-демократов (СДПГ) в 2023 году было 420 пострадавших, среди либералов (СвДП) - 290, среди консерваторов из блока ХДС/ХСС - 180.

17 мая нападение было совершено на депутата ландтага земли Мекленбург - Передняя Померания от партии АдГ Мартина Шмидта (Martin Schmidt). По данным полиции, посетитель одного из ресторанов в городе Шверин сначала оскорбил политика, а потом бросил в него стеклянную пепельницу. В результате Шмидт был доставлен в больницу с травмой головы.

Нападение на Франциску Гиффай

7 мая в Берлине было совершено нападение на члена СДПГ, сенатора по вопросам экономики Франциску Гиффай (Franziska Giffey). В библиотеке в столичном районе Рудов неизвестный мужчина внезапно ударил 46-летнюю Гиффай сзади по голове и шее сумкой с твердым содержимым, сообщили в полиции и прокуратуре Берлина. Сенатор была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение травм головы и шеи.

В тот же день, 7 мая, министры внутренних дел 16 земель ФРГ провели экстренное совещание, на котором обсуждались меры по обузданию насилия в отношении политиков. Его участники высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного права в этой области.