На востоке Германии напали на политика из АдГ

Депутат ландтага Мекленбурга - Передней Померании был доставлен в больницу с травмой головы. Нападавший заявил, что действовал по политическим мотивам.

На депутата земельного парламента (ландтага) федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) напал посетитель ресторана в городе Шверине. Об этом сообщают информагентства dpa и AFP утром в пятницу, 17 мая, без указания имени пострадавшего.

Указывается, что инцидент произошел в ночь на 17 мая. По данным полиции, сначала 52-летний злоумышленник вступил с политиком в словесную перепалку, оскорбил его, а после этого бросил в него стеклянную пепельницу. С травмой головы пострадавший был доставлен в больницу.

Нападавший заявил, что сам он разделяет левые взгляды и атаковал политика по политическим мотивам. Против мужчины было возбуждено дело об оскорблении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Нападения на политиков в Германии

Это уже не первое нападение на политиков в Германии за последние месяцы. Так, кандидата в депутаты Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СПДГ) Маттиаса Экке (Matthias Ecke) в начале мая избили в Дрездене. На него напали, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Трое подозреваемых в этой связи - граждане Германии в возрасте 17 и 18 лет.

В ответ на нападение на Экке в Германии была опубликована "Штризенская декларация" (по названию района Дрездена, где напали на политика), которую к 17 мая подписали более 11 500 политиков. Среди них - лидеры СДПГ, СвДП и Левой партии, вице-председатели бундестага от ХДС и "зеленых". В заявлении говорится: "Удар в лицо Маттиасу Экке стал ударом по всем нам и по самой демократии". Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал происходящее угрозой демократии.

Нападение на Франциску Гиффай

7 мая в Берлине было совершено нападение на члена СДПГ, сенатора по вопросам экономики Франциску Гиффай (Franziska Giffey). В библиотеке в столичном районе Рудов неизвестный мужчина внезапно ударил 46-летнюю Гиффай сзади по голове и шее сумкой с твердым содержимым, сообщили в полиции и прокуратуре Берлина. Сенатор была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение травм головы и шеи.

В тот же день, 7 мая, министры внутренних дел 16 земель ФРГ провели экстренное совещание, на котором обсуждались меры по обузданию насилия в отношении политиков. Его участники высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного права в этой области.