В ФРГ расследуют нападения на политиков партии "зеленых"

Разговор между двумя политиками и прохожими в Эссене быстро перерос в конфликт с оскорблениями и ударом в лицо одному из представителей партии "зеленых". Полиция начала расследование.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в субботу, 4 мая, осудила нападение на третьего бургомистра и зампредседателя городского совета Эссена Рольфа Флиса (Rolf Fliß) и депутата бундестага от партии "зеленых" Кая Геринга (Kai Gehring), назвав его "атакой на нашу демократию". По словам министра, все демократы должны выступить против нарастающей атмосферы насилия, и начинать следует с "вербального разоружения".

Нападение на Флиса и Геринга, по словам последнего, было совершено вечером 2 мая на улице в Эссене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, когда оба политика возвращались с мероприятия партии "зеленых". Они вступили в дискуссию с группой прохожих, которая быстро переросла в ссору, и один из прохожих ударил Флиса в лицо.

Кроме того, оба политика услышали многочисленные оскорбления в свой адрес от двух мужчин. После этого нападавшие скрылись на такси в направлении центра города. По словам Геринга, нападение на Флиса и оскорбления в адрес обоих политиков "возникли из-за типичного для нас, случайного и изначально дружеского разговора с гражданами".

Как сообщила полиция, Флису на месте была оказана медицинская помощь прибывшей бригадой скорой помощи. Поскольку речь идет о правонарушении с возможной политической подоплекой, расследованием занялся отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Демонстранты блокировали политику проход к автомобилю

Другой подобный инцидент в отношении представителя партии "зеленых" произошел 27 апреля в Бранденбурге. После партийного мероприятия в городке Лунов-Штольценхаген группа в составе около 50 демонстрантов создавали препятствия вице-председателю бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) на пути от здания к служебной машине. Кроме того, двое молодых мужчин уселись на землю перед и позади автомобиля. Машина с политиком смогла уехать только через 45 минут, после того как полиция получила подкрепление. Прокуратура во Франкфурте-на-Одере начала расследование по подозрению в незаконном принуждении.