Протестующие фермеры заблокировали вице-канцлера на пароме

Более ста протестующих фермеров попытались в четверг, 4 января, заблокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком (Robert Habeck). Инцидент произошел на севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Политик возвращался на пароме из отпуска, но на причале Шлюттзиль паром встретили разгневанные фермеры и потребовали встречи с вице-канцлером.

Как сообщила пресс-секретарь Хабека агентству dpa, министр с радостью согласился бы поговорить с протестующими, однако "ситуация с безопасностью не позволила провести беседу со всеми фермерами", а предложение вице-канцлера провести беседу с их представителями, "к сожалению, не было принято". Чтобы разблокировать паром, полицейские применили против фермеров перечный газ.

Массовые протесты немецких фермеров

Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста против намерения властей сократить сельскохозяйственные субсидии. В рамках экономии бюджетных средств фермеров в 2024 году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, 18 декабря акция протеста прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Остановит ли это новые протесты, запланированные на январь, неизвестно.

Германские политики осудили акцию фермеров

Тем временем германские политики осудили акцию фермеров в отношении Хабека. Блокада "является позорной и нарушает правила демократического общежития", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Эта акция дискредитирует протесты многих фермеров, которые проводят мирные демонстрации, подчеркнул министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann).

"Там, где слова заменяются провокациями, а аргументы - насилием, границы демократии нарушены", - написала в сервисе микроблогов X министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Такие поступки ничем не могут быть оправданы. Я ожидаю, что Немецкий крестьянский союз решительно осудит эти нападения и отмежуется от подобных действий", - подчеркнула глава фракции зеленых в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann).

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