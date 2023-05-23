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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек
Вице-канцлер ФРГ Роберт ХабекФото: Political-Moments/IMAGO
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Вице-канцлер Германии Хабек испортил немцам аппетит

Вера Фридрих
57 мин. назад

Дабы ничто не напоминало о нелюбимом министре экономики и защиты климата Роберте Хабеке, владелица общепита под названием Café Habeck’s на острове Рюген намерена изменить название кафе. Кому и чем не угодил политик?

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Ванесса Велльброк (Vanessa Wellbrock), владелица кафе Café Habeck's, расположенного на острове Рюген, намерена изменить название закусочной, потому что оно отпугивает посетителей, сообщают немецкие СМИ. Потенциальные гости либо думают, что заведение имеет какое-то отношение к вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку (Robert Habeck), либо просто настолько не любят политика, что любая ассоциация с ним им неприятна - что уж говорить о перспективе поесть в "Кафе Хабека".

Хозяйка не имеет никаких родственных связей с министром экономики и защиты климата - название досталось ей в наследство от предыдущих владельцев общепита. А нелюбовь к политику связана с намерениями немецкого правительства разместить возле острова Рюген терминалы для приема сжиженного природного газа. Островитяне убеждены, что строительство СПГ-терминалов не пойдет на пользу туристической отрасли региона - гостям перекроют вид на местные красоты. В свою очередь защитники природы протестуют против терминалов, поскольку уверены, что строительство нанесет непоправимый вред местной экосистеме.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Германии сделали ставку на сжиженный природный газ, чтобы компенсировать прекращение импорта российского газа, и быстрыми темпами создают соответствующую инфраструктуру. Однако в случае с Рюгеном намерения пришлось скорректировать. Правительство пошло на уступки: в данный момент осуществляется компромиссный вариант проекта. Но, как говорится, осадок остался.

Так или иначе, а уже с 1 июня название кафе изменится на Café Wellbrock’s ("Кафе Велльброк").

СПГ-терминалы - альтернатива газу из России?

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