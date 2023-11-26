Рейтинг "зеленых" в ФРГ упал до минимума за 5,5 лет

По данным воскресного опроса, в случае выборов в бундестаг сейчас партия "Союз-90"/"зеленые" получила бы поддержку лишь 12 процентов граждан.

Популярность партии "Союз-90"/"зеленые" в Германии упала до самого низкого уровня за последние пять с половиной лет, следует из результатов обнародованного в воскресенье, 26 ноября, опроса Sonntagstrend, проведенного социологическим институтом Insa для еженедельника Bild am Sonntag.

Если бы в это воскресенье состоялись выборы в бундестаг, то "зеленые" могли бы рассчитывать в общей сложности на 12 процентов голосов избирателей. Это на один процентный пункт ниже показателя предыдущей недели. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по-прежнему готовы голосовать 16 процентов избирателей. Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) остался на уровне 6 процентов, как и неделей ранее.

Таким образом, общий рейтинг правящих в ФРГ партий составляет лишь 34 процента. Это на 18 процентных пунктов ниже, чем на последних выборах в бундестаг в 2021 году. Тогда социал-демократы заручились поддержкой 25,7 процента избирателей, свободные демократы - 11,5 процента, а "зеленые" - 14,8 процента голосов избирателей.

Самыми сильными остаются христианские демократы

Согласно результатам опроса, самой влиятельной политической силой в Германии остается блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Их рейтинг сохраняется на уровне 30 процентов.

За правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовы голосовать 22 процента избирателей, их рейтинг вырос на один процентный пункт по сравнению с показателем предыдущей неделей. Левая партия, как и неделей ранее, могла бы рассчитывать на 4 процента голосов избирателей. Остальные партии набрали бы в сумме около 10 процентов голосов.

Большинство немцев недовольны работой правительства

Почти три четверти жителей ФРГ не удовлетворены работой федерального правительства, свидетельствуют результаты опроса. Лишь 18 процентов респондентов заявили, что одобряют работу правящей в стране коалиции. Недовольство выразили 73 процента опрошенных - это самый высокий показатель за всю историю опросов Insa для Bild am Sonntag.

Репрезентативный опрос проводился с 20 по 24 ноября, в нем участвовали 1202 человека.

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