Грозит ли Германии смена правительства

Давление на правительство Германии растет. В понедельник, 23 октября, бывшая политик оппозиционной Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) объявила о планах создать в начале 2024 года свою партию. Считается, что она будет претендовать на протестный электорат из среды как левых, так и части правых. Опросы оценивают ее электоральный потенциал по-разному: если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшие выходные, то партия получила бы около 12%, а в будущем ее популярность может подняться до 20-27%. Но партии еще нет, и многие обозреватели не верят, что эти цифры обернутся реальными процентами голосов избирателей.

Сара Вагенкнехт уходит из Левой партии и создает новую Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Тем не менее мало кто сомневается, что новая партия смешает политические карты перед выборами 2024 года на земельном и 2025 года - на федеральном уровне. Для сравнения: у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) сейчас поддержка 15-16% избирателей. Возглавляемая им трехсторонняя коалиция, которую по цветам партий - СДПГ, "зеленых" и либералов - называют "светофором", в нынешнем октябре набрала бы лишь 38% и не смогла бы сформировать правительство. Два года назад по итогам выборов в бундестаг у этих партий было 52%.

Зачем Шольца призывают сменить правительство

На этом фоне из оппозиционного блока ХДС/ХСС снова зазвучали призывы к СДПГ сменить правительство и вернуться к модели "большой коалиции", как это было во время трех из четырех сроков правления канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) 20 октября предложил канцлеру Шольцу избавиться от "зеленых" и либералов в кабинете министров и создать совместное "правительство национального благоразумия".

Глава ХДС Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Глава более крупной сестринской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) отреагировал сдержанно, хотя еще несколько недель назад сам предлагал то же самое. В политических кулуарах в Берлине говорят, что в случае смены правительства Мерц мог бы стать вице-канцлером и министром финансов и экономики. Поводом для новых слухов стало и то, что Шольц на днях приглашал Мерца в ведомство канцлера. Центральной темой была ситуация с возросшим потоком мигрантов в Германию.

Правые популисты усиливаются на фоне миграции

Миграция - один из главных вызовов, стоящих перед правительством Шольца, и одна из причин падения популярности его кабинета. Помимо миллиона беженцев из Украины в страну стремятся сотни тысяч мигрантов из других регионов мира - в том числе нелегально. Так, с января по сентябрь этого года в Германию нелегально попали более 92 тысяч граждан других стран. Это самый высокий показатель за такой период с 2016 года, когда в ФРГ был предыдущий миграционный кризис.

Оппозиционные консерваторы предлагают Шольцу помощь в принятии ограничительных законов, на которые не готовы пойти "зеленые". Сам канцлер в интервью журналу Der Spiegel в номере за 21 октября заявил, что Германия будет более решительно и последовательно депортировать тех, у кого нет права на пребывание в стране. Принятие закона ожидается в ближайшие дни. В целом тональность выступлений Шольца на тему миграции после недавних выборов в Баварии и Гессене, на которых его партия СДПГ потеряла голоса многих избирателей, стала более жесткой.

Досрочные выборы в ФРГ маловероятны

При этом обозреватели в немецких СМИ называют "абсурдной" с партийной точки зрения ситуацию, при которой оппозиционный блок ХДС/ХСС, который сейчас с 30% лидирует в опросах общественного мнения, предлагает себя в качестве "младшего партнера" партии канцлера Шольца СДПГ, чья поддержка в два раза меньше.

Лидеры АдГ радуются результатам выборов в Гессене, 8 октября 2023 года Фото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

В любом случае, вариант досрочных выборов в бундестаг считается в политических кругах маловероятным, поскольку это может закрепить успех правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Сейчас АдГ занимает в опросах второе место на уровне примерно 21-22%. И этот общегерманский результат во многом стал возможен благодаря восточным федеральным землям: там популисты недавно вышли в лидеры политических симпатий, у них более трети потенциальных голосов.

Споры в коалиции - одна из причин падения рейтинга

Успех "Альтернативы для Германии" - результат общего падения популярности правящей коалиции во главе с Шольцем. Сам канцлер в интервью Der Spiegel признал проблемы. "Внутри правящей коалиции мы позволили себе вести абсурдный долгий спор о политических решениях", - сказал Шольц и призвал "положить этому конец".

Споров внутри коалиции действительно было немало. Один из свежих примеров - правительство долго не могло принять закон в поддержку экономики, поскольку министр по делам семьи, член партии "зеленых", требовала предусмотреть более крупную сумму на детские выплаты, на что не соглашался министр финансов, глава Свободной демократической партии (СвДП). Компромисс был найден, но с многомесячным опозданием и потерями для имиджа партий коалиции.

Ожидать ли на этом фоне в Германии скорой смены правительства, но сохранения Шольца в кресле канцлера? В это не верят не только обозреватели. Глава ХДС Фридрих Мерц тоже сомневается. Выступая на форуме молодежного крыла своей партии в субботу, 21 октября, Мерц назвал задачей сменить трехстороннюю коалицию "самое позднее в 2025 году" - когда пройдут выборы в бундестаг. А в пресс-службе правительства Шольца в ответ на вопрос журналистов, как там относятся к предложениям консерваторов сменить коалицию, ответили коротко: "Никак".

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