17-летний подросток признался в избиении политика от СДПГ

Молодой человек явился в полицию и заявил, что участвовал в нападении на баллотирующегося в Европарламент немецкого политика. Полицейские не стали задерживать юношу, не опасаясь, что он скроется.

После нападения на депутата Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке (Matthias Ecke) в полицию с явкой с повинной в ночь на воскресенье, 5 мая, явился 17-летний подросток. Земельное ведомство по уголовным делам Саксонии сообщило , что молодой человек пришел в полицейский участок в Дрездене около 01.00 и заявил, что это он избил политика.

В сообщении отмечается, что нарушитель ранее не был замечен полицией в противоправных действиях. Представительница ведомства указала, что подросток не был взят под стражу, потому что нет оснований предполагать, что он скроется, передает агентство dpa. В ходе дальнейшего расследования органы правопорядка должны выяснить, говорил ли юноша правду.

Полиция продолжает поиски еще трех подозреваемых, о причастности которых к происшествию рассказали свидетели.

Нападение на евродепутата в Дрездене

На 41-летнего Маттиаса Экке напали вечером 3 мая в столице Саксонии Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты - политик баллотируется на выборы в Европарламент, которые должны состояться в июне 2024 года. По сведениям журнала Der Spiegel, он был госпитализирован с переломом лицевых костей, ему потребовалась операция.

Незадолго до этого инцидента, по данным полиции, предположительно, та же группа людей напала на находившегося поблизости 28-летнего сотрудника предвыборного штаба партии "зеленых", нанеся ему телесные повреждения.

В полиции указали, что четверым нападавшим, ориентировочно, от 17 до 20 лет. По словам очевидцев, они были в одежде темного цвета. Один из свидетелей отнес их к представителям правых кругов.

Расследование ведет отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.