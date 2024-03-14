Как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг

На фракцию АдГ в бундестаге работают более 100 человек из ультраправой среды. Расследование немецкой медиакомпании BR впервые показало, в каких масштабах АдГ предоставляет противникам демократии доступ в парламент.

Для того, чтобы подорвать демократический порядок в Германии, совсем необязательно устраивать путч и захватывать бундестаг, как это планировали сделать в 2022 году участники разоблаченного заговора так называемых "рейхсбюргеров". Куда эффективнее разрушать государство изнутри. Правые экстремисты проникают в бундестаг, получая должности сотрудников, и их число, как показало свежее расследование, проведенное журналистами медиакомпании Bayerischer Rundfunk (BR), достаточно велико, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность в германском парламенте и обществе. Ключом, открывающим для ультраправых двери в бундестаг, является партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Депутатом от АдГ нельзя - сотрудником можно

Помощников депутатов бундестага от АдГ подозревают в принадлежности к правоэкстремистской среде Фото: Achille Abboud/IMAGO

В ходе расследования, например, выяснилось, что в относящемся к бундестагу здании Otto-Wels-Haus на берлинской улице Унтер-ден-Линден, в котором располагаются офисы депутатов парламента, есть дверь с табличкой, указывающей, что в этом кабинете работает Франк Паземан (Frank Pasemann). Он был членом бундестага от АдГ, в 2019 году своими постами в Twitter разжигал ненависть к беженцам, называя их "головорезами, грабителями и насильниками, которых правительство Меркель (Angela Merkel) впустило в страну", а год спустя был исключен из партии и парламентской фракции. Тогда его обвинили в пагубном для партии поведении и в антисемитизме.

Таким образом Паземан больше не может быть парламентарием, но, очевидно, вполне подходит АдГ в качестве сотрудника. Судя по табличке на двери, он теперь работает на депутата бундестага Юргена Поля (Jürgen Pohl). Ни Паземан, ни Поль не ответили на запрос BR.

Более 100 подозрительных сотрудников работают на АдГ

Это лишь один факт из обширного расследования. Ссылаясь на внутренние списки имен и справочники сотрудников, журналисты BR выяснили, что на АдГ в германском парламенте работает более 100 человек, которых Федеральное ведомство по охране конституции относит к категории правых экстремистов.

В АдГ резко негативно отреагировали на расследование BR. "Это настолько надуманно, что просто смешно", - заявила 12 марта лидер партии и фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel). Тем не менее, глава бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) намерена поднять вопрос о более строгих регламентах "для обеспечения защиты и безопасности внутри парламента".

Справка о благонадежности и "проверка биографии"

Каждому, кто хочет работать в бундестаге, необходим пропуск. Чтобы получить его, соответствующие органы проверяют кандидатов по различным полицейским базам данных в рамках "проверки биографии". С прошлого года эту процедуру необходимо повторять ежегодно.

Также требуется получение справки о благонадежности, но если в ней обнаруживаются некие негативные сведения о соискателе, об этом информируют только непосредственного работодателя, то есть парламентскую фракцию. Это необходимо изменить, считает зампредседателя бундестага Ивонна Магвас (Yvonne Magwas). "Цель должна заключаться в том, чтобы люди, находящиеся под наблюдением спецслужб, не попадали в бундестаг. А в случае наличия подозрений парламентские структуры должны иметь возможность сами обратиться за информацией в Федеральное ведомство по охране конституции", - заявила она.

От марша неонацистов до офиса в бундестаге

Марш правоэкстремистов в Тюрингии Фото: arifoto UG/ZB/dpa/picture alliance

Люди, о которых идет речь, работают либо непосредственно в германском парламенте, либо в избирательных округах депутатов от АдГ по всей стране. И среди них, по данным BR, немало тех, кто поименно упоминается в докладах ведомства по охране конституции, и тех, кто занимает руководящие посты в организациях, находящихся под наблюдением спецслужбы.

В том числе, указывают журналисты, - участники неонацистских маршей в Хемнице, Дортмунде, Дрездене, Магдебурге и Цвиккау. Некоторые из них также замечены в связях с группами "рейхсбюргеров". Вывод расследования: более половины членов бундестага от АдГ нанимают помощниками людей, которые активно участвуют в организациях, классифицируемых Федеральным ведомством по охране конституции как правоэкстремистские. Причем, по данным BR, в числе таких работодателей - и лидеры фракции АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla).

Хардт: "Напоминает фразы кремлевских пресс-секретарей"

Одной из отличительных черт сегодняшних представителей немецких праворадикальных слоев является близость к пропагандистским нарративам российского президента Владимира Путина. "Некоторые фразы, используемые политиками АдГ здесь, в бундестаге, звучат точно так же, как те, что мы слышим от кремлевских пресс-секретарей. Эти речи пишут люди, которые очень близки к праворадикалам, а также к тем кругам, которые хотят распространять идеи Путина в Германии", -заявил в интервью DW эксперт по международным делам фракции ХДС Юрген Хардт (Jürgen Hardt).

А у "зеленых" и лидера их парламентской фракции Бритты Хассельман (Britta Haßelmann) множество вопросов вызвала история с бывшим депутатом и, по-видимому, нынешним сотрудником Паземаном. "Расследование BR вызывает тревогу в связи с тем, что АдГ, с одной стороны, увольняет людей своего партийного спектра, а с другой - нанимает их в качестве сотрудников в германском бундестаге", - отметила она.

Провокация под крышей бундестага

Бывший министр экономики ФРГ Петер Альтмайер стал жертвой провокации сторонников АдГ Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Расследование BR заставляет вспомнить об инциденте, который вызвал переполох в бундестаге несколько лет назад. В ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, несколько посетителей в здании парламента провоцировали и оскорбляли политиков, снимая это на видео. Среди них, в частности, оказался тогдашний министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В отчете полиции позже указывалось, что четверо нарушителей порядка были приглашены депутатами от AдГ.

Алис Вайдель тогда выразила сожаление по поводу инцидента. Трем нарушителям порядка запретили посещать здание парламента в течение ограниченного периода времени и оштрафовали на сумму до 800 евро.

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