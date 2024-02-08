Протесты против АдГ: чем они отличаются на востоке Германии

В ФРГ уже несколько недель сотни тысяч людей протестуют против правого экстремизма. Акции проходят и в малых провинциальных городах, которые являются оплотом правых радикалов.

В Германии с середины января не прекращаются протесты против правых радикалов. Проходят они не только в таких крупных городах, как Берлин, Гамбург и Кельн, но и в небольших населенных пунктах. Общее число их участников по всей стране достигло уже нескольких миллионов.

В течение нескольких лет казалось, что популярность партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), ряд земельных организаций которой признаны правоэкстремистскими, неудержимо растет. И это - несмотря на многократные расистские провокации отдельных ее членов и связи с правоэкстремистскими и даже неонацистскими кругами.

АдГ за свою недолгую историю (партия была основана в 2013 году) трансформировалась в радикальную политическую силу, которая бескомпромиссно выступает против ислама, нелегальной миграции в ФРГ и притока беженцев. Ее представители отрицают изменение климата, вызванное деятельностью человека, и в стиле Дональда Трампа распространяют в адрес политических противников оскорбления и теории заговора.

Крайне правые мечтают о массовых депортациях

И, по крайней мере, определенная часть этой партии, как утверждается, похоже, готова дискутировать о депортации из Германии немецких граждан с миграционными корнями. Публикация 10 января изданием Correctiv информации о такой дискуссии вызвала в ФРГ массовые протесты против "Альтернативы для Германии" и правого экстремизма.

Давид Бегрих из общественного объединения Miteinander ("Вместе") в Магдебурге Фото: Benjamin Knight/DW

Авторы материала утверждали, что под Потсдамом на встрече политиков из АдГ, ХДС и правых экстремистов и бизнесменов речь шла о планах массовой депортации из Германии беженцев и прочих иностранцев. Возмущение, вызванное такими планами, вынудило многих немцев выйти на улицы.

"Это очень позитивный знак со стороны широких слоев общества, придерживающихся центристских взглядов, - заявил DW Давид Бегрих (David Begrich) из общественного объединения Miteinander ("Вместе") в Магдебурге. - Тем более что в малых и средних городах требуется смелость, чтобы публично выступить против АдГ и правого экстремизма". Miteinander является специализированным центром по проблемам правого экстремизма и консультирует жертв и социальные учреждения.

Миллионы людей участвуют в акциях протестов

В крупных городах - Берлине, Гамбурге или Кельне - эти протесты выражают серьезную, но в то же время спокойную уверенность большинства общества в том, что оно не хочет оставаться в стороне и наблюдать за ростом популярности правого экстремизма. В маленьких городах и поселках такой протест выглядит совсем по-другому.

Например, в Заальфельде. Этот городок с населением 30 тысяч жителей в федеральной земле Тюрингия на юго-востоке Германии - один из оплотов крайне правых сил. Неонацисты, правоэкстремистские спортивные клубы, мечтающие о восстановлении монархии рейхсбюргеры составляют здесь привычную часть городского ландшафта. В таких провинциальных городках правые смогли более или менее незаметно сформировать свои разветвленные структуры. У АдГ в Заальфельде тоже много сторонников, как и в Тюрингии в целом.

Акция протеста против правого экстремизма в Заальфельде, 26 января 2024 года Фото: Hans Pfeifer/DW

"Когда я разговариваю с молодыми людьми, иногда мне показывают гитлеровское приветствие", - делится Катарина Фриц (Katharina Fritz). Она родом из округа Заальфельд-Рудольштадт. Вместе с другими молодежными объединениями Фриц, активистка молодежной организации Левой партии, организует в Заальфельде акции протеста против правого экстремизма и АдГ: "В связи с демонстрациями, которые сейчас происходят по всей стране, мы тоже подумали, что должны выступить и здесь, в Заальфельде и Рудольштадте, против АдГ и против сползания вправо".

Неонацистские структуры имеют в Заальфельде давнюю традицию. В середине 1990-х неонацисты, объединившись, сформировали здесь группировку "Территориальная оборона Тюрингии" ("Thüringer Heimatschutz"), которая спустя годы попала в заголовки газет всего мира.

Беате Цшепе, Уве Бенхардт и Уве Мундлос из "Национал-социалистическое подполья" убили десять человек в Германии по расистским мотивам Фото: picture alliance / dpa

На базе этой группировки было сформировано так называемое "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Шесть лет подряд банда убийц из NSU, мотивом которых была ненависть к мигрантам, путешествовала по Германии, грабила, устраивала теракты с применением бомб и убивала. Ее жертвами стали десять человек. Преступления совершали двое мужчин и женщина, но сеть сторонников и сочувствующих NSU велика до сегодняшнего дня, в том числе в Заальфельде.

В провинции для протеста против ультраправых нужна смелость

В январе 2024 года в Заальфельде 1500 человек вышли на акцию протеста против опасности со стороны ультраправых, собравшись на главной Рыночной площади города, несмотря на проливной дождь и зимний холод. В Заальфельде нужна смелость, чтобы выступить против правого экстремизма. Список угроз в адрес политиков, журналистов и демонстрантов здесь, в Тюрингии, длинный, как и расистских нападений и оскорблений в отношении беженцев, мигрантов, немцев с миграционными корнями.

Совместно против АдГ: Катарина Фриц из молодежной организации Левой партии, Лиза-Мари Пюхлер из молодежной организации СДПГ и Айрик Отто из Молодежного союза (ХДС) Фото: Hans Pfeifer/DW

Этим обеспокоены и в молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) в Заальфельде. "Постепенно люди здесь понимают, что проблема правого экстремизма не исчезнет сама по себе", - говорит Айрик Отто (Eirik Otto), возглавляющий местное отделение этой организации - Молодежного союза (Junge Union). - И они замечают, что люди центристских взглядов, которые обычно не участвуют в демонстрациях, также должны начать проявлять свою политическую позицию".

Вот почему Отто и его организация присоединились к призыву, оказавшись на акции протеста бок о бок с крайне левыми активистами "Антифа", сотрудничество с которыми вызывает споры не только в Молодежном союзе. Некоторые видят в "Антифа" важную сеть в борьбе с правым экстремизмом. С другой стороны, политические оппоненты считают членов "Антифа" левыми экстремистами.

"Конечно, у нас были долгие дискуссии", - рассказал Айрик Отто DW. И, по его словам, нужно быть полностью честным: у молодых консерваторов мало общего с "Антифа". Но когда дело доходит до "фундаментальных вопросов демократии и порядочности", левые и консерваторы должны показать, где находятся демократические пределы и кто расположился за ними - АдГ.

Давид Бегрих не уверен, что борьба с расизмом и враждебностью к демократии здесь, в Заальфельде, будет устойчивой и успешной. По его мнению, нынешняя массовая активность немцев теперь должна быть преобразована в деятельность на благо демократической культуры на местном уровне - в клубах, гражданских инициативах и общественном пространстве в широком смысле этого слова.

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