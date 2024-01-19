Тайная встреча АдГ с неонацистами и ее последствия в ФРГ

После публикации расследования Correctiv о тайной встрече неонацистов и представителей "Альтернативы для Германии" в ФРГ поднялась волна протестов против этой правопопулистской партии. Досье DW.

Представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ноябре 2023 года приняли участие в тайной встрече неонацистов в Потсдаме, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов иностранцев и даже граждан страны с миграционными корнями. Об этом 10 января 2024 года сообщило издание Correctiv.

В ответ по всей Германии прошли многотысячные акции протеста. Ряд политиков требует полного запрета партии "Альтернативы для Германии", набирающей все больше голосов - прежде всего, на востоке ФРГ. Подробности - в досье DW.