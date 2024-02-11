Сто тысяч человек протестовали против АдГ в Мюнхене

До ста тысяч человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма в баварской столице. Протесты против АдГ продолжаются в ФРГ уже месяц, после того как стали известны планы ультраправых о "реэмиграции".

От 75 тысяч до 100 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма в Мюнхене вечером в воскресенье, 11 февраля. Такие данные озвучила местная полиция, оговорившись, что подсчет людей был затруднен в темное время суток. По данным организаторов, демонстрантов было еще больше.

Акция "Море огней за демократию" состоялась на Лугу Терезы в центре баварской столицы. Участников просили зажечь экраны мобильных телефонов или воспользоваться другими источниками света. Полиция заранее обратилась к протестующим с призывом не использовать открытое пламя. Акция прошла без особых происшествий, заявили правоохранители.

Протесты против АдГ продолжаются уже месяц

Протесты против правого экстремизма, который представляет партия "Альтернатива для Германии", не утихают в ФРГ уже месяц. Они вспыхнули после того, как издание Correctiv 10 января опубликовало репортаж о тайной встрече функционеров АдГ с неонацистами в ноябре 2023 года. По данным журналистов-расследователей, на этой встрече обсуждались планы "реэмиграции" - выдворения из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями.

С тех пор акции против АдГ проходят по всей Германии, в некоторые дни количество их участников по всей стране достигает миллиона человек. Так, 21 января в одном только Берлине на улицы вышли около 350 тысяч человек, при этом в целях безопасности был закрыт ряд станций столичного метро и перекрыты некоторые мосты. В Мюнхене в тот же день, по данным организаторов акции, протестовали против правого экстремизма до 250 тысяч человек.

Президент Германии одобрил протесты

Эти акции публично одобрили немецкие политики как регионального, так и федерального уровней. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер-Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) сказал, что протестующие защищают "нашу республику и нашу конституцию от их врагов". А федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете "Rheinische Post" назвала "очень обнадеживающим знаком" то, что сотни тысяч человек готовы "активно бороться за демократию".

На высшем уровне обсуждается идея запрета "Альтернативы для Германии" или лишения этой партии бюджетного финансирования.

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