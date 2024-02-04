В Германии продолжаются акции против ультраправых

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал выступления против правого экстремизма в стране "четким сигналом" в поддержку демократии и Основного закона.

Массовые демонстрации против правого экстремизма продолжились в Германии в воскресенье, 4 февраля.

Так, в Бремене, население которого составляет около 575 000 человек, по данным полиции, на улицы вышли около 16 500 демонстрантов. Организаторы насчитали 25 000 пришедших. На плакатах и транспарантах, которые несли участники акции, были такие лозунги, как "За солидарное общество" и "Все вместе против уклона вправо". "Если правые будут в правительстве, они шаг за шагом разрушат правовое государство и создадут современную фашистскую систему", - цитирует одну из выступавших на демонстрации - представительницу Бременского совета по делам беженцев - онлайн-издание Weser Kurier .

Аналогичные, менее многочисленные акции прошли 4 февраля и в некоторых других городах Германии. В частности, в Магдебурге, Хальберштадте и Вайсенфельсе в федеральной земле Саксония-Анхальт, как сообщает медиакомпания MDR , на улицы вышли в общей сложности более 1500 человек. В Магдебурге лейтмотивом демонстрации, организованной "Антирасистской сетью Саксония-Анхальт", стал протест против расизма.

Накануне, 3 февраля, масштабные акции против праворадикальных идей состоялись в Берлине, Дрездене, Фрайбурге, Крефельде и некоторых других городах Германии.

Немцы одобряют акции против правого экстремизма

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал выступления 3 и 4 февраля "четким сигналом" в поддержку демократии и Основного закона.

По результатам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для таблоида Bild am Sonntag, 55% жителей Германии поддерживают демонстрации против праворадикальных идей. 26% респондентов указали, что против таких акций, еще 12% признались, что такие демонстрации им безразличны.

Демонстрации против правых радикалов в Германии

Демонстрации против правых радикалов начались в Германии около трех недель назад, после публикации издания Correctiv о тайной встрече с участием неонацистов и правых радикалов, на которой обсуждалась возможность выселения из Германии беженцев и прочих иностранцев.

По данным журналистов, в этой встрече приняли участие несколько членов партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и консервативного крыла ХДС "Союз ценностей" (Werteunion). Последнее объединение, как объявил в конце января бывший глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), вскоре должно быть зарегистрировано как отдельная партия.

После публикации Correctiv в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета АдГ.

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