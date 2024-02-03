В ФРГ вновь прошли массовые акции против правого экстремизма

Десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Германии, требуя сохранить многообразие общества и не допустить распространения праворадикальных идей.

В Берлине и некоторых других городах Германии в субботу, 3 февраля, в очередной раз прошли многотысячные демонстрации против правых радикалов. Некоторые из участников этих акций требовали также запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

По данным полиции Берлина, у здания бундестага в германской столице собрались 150 000 человек. Заявлено было 100 000 участников. Организаторы - сеть из более чем 1300 организаций и проектов гражданского общества под названием "Рука об руку" - насчитали 300 000 пришедших. Планировалась, что они выстроятся в живую цепь в знак защиты толерантности и неприятия ненависти.

Акции против правого экстремизма во Фрайбурге и в Крефельде

Аналогичная демонстрация состоялась 3 февраля во Фрайбурге, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По данным полиции, в ней приняли участие 30 000 человек. Другие, менее масштабные акции прошли в той же земле в городах Лар, Лёррах, Вислох и Ален. Как пишет агентство dpa, в руках у демонстрантов были плакаты с такими лозунгами, как "Права человека вместо правых (радикалов. - Ред.)" и "Германия остается пестрой".

Акция против правых радикалов в Крефельде, 3 февраля 2024 года Фото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

В городе Крефельд, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, на улицы вышли около 10 000 человек. В городе Швельм - 2500 человек, в городах Хердеке и Вюрзелен - по 500 человек. Менее многочисленные выступления прошли в других городах и коммунах земли. Комментируя эти акции, глава МВД земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) призвал граждан продолжать борьбу с праворадикальными идеями "и за любимым столиком в ресторане, и на уличном празднике, и на рабочем месте, и в группах в WhatsApp".

Демонстрации против правых радикалов в Германии

Демонстрации против правых радикалов начались в Германии около трех недель назад, после публикации издания Correctiv о тайной встрече с участием неонацистов и правых радикалов, на которой обсуждалась возможность выселения из Германии беженцев и прочих иностранцев.

По данным журналистов, в этой встрече приняли участие несколько членов партии "АдГ", Христианско-демократического союза (ХДС) и консервативного крыла ХДС "Союз ценностей" (Werteunion). Последнее объединение, как объявил в конце января бывший глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), вскоре должно быть зарегистрировано как отдельная партия.

После публикации Correctiv в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета правопопулистской АдГ.

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