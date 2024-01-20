На протесты против АдГ в ФРГ вышли более 100 тысяч человек

Десятки тысяч человек по всей Германии выходят на митинги против партии "Альтернатива для Германии", члены которой обсуждали планы по массовой высылке из страны мигрантов.

В Германии в субботу, 20 января, продолжились массовые протесты против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает агентство dpa. Во Франкфурте-на-Майне акция прошла под лозунгом "Защитим демократию". В ней приняли участие около 35 тысяч человек, сообщили в полиции города. В расположенным неподалеку городе Лимбург на акцию вышли 2800 человек. Около 35 тысяч человек также вышли на акцию в Ганновере.

По данным правоохранителей, в городе Эрфурт в федеральной земле Тюрингия на аналогичную акцию собрались несколько тысяч человек, во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг) и Кобленце (Рейнланд-Пфальц) было около 5000 участников. На акцию в городе Кассель в земле Гессен вышло более 12 тысяч человек, сообщили в полиции.

В общей сложности демонстрации в субботу прошли в 100 населенных пунктах по всей Германии, на них вышло около 100 тысяч человек, пишет dpa. В воскресенье аналогичные демонстрации пройдут в Берлине, Кельне и Мюнхене.

Политики призывали участвовать в акциях

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал планы АдГ по высылке мигрантов "атакой на нашу демократию" и поприветствовал протесты, запланированные на выходные. "Если что-либо никогда больше не должно быть в Германии, так это расовая идеология национал-социалистов", - заявил Шольц. Ранее канцлер, а также министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вышли на акцию против правых экстремистов в Потсдаме.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал демонстрации "обнадеживающими". "Молчаливое большинство повышает свой голос и показывает, что оно хочет жить в космополитичной и свободной стране", - сказал он агентству dpa. "Мы поддерживаем тех, кто привержен нашей демократии, нашему верховенству закона и нашему открытому обществу. Давайте не допустим каких-либо дискриминационных или правоэкстремистских лозунгов", - сказал Мерц.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) также назвала рост популярности АдГ угрозой для демократии. "Меня очень радует тот факт, что за последние несколько дней так много людей вышло на улицы за демократию", - сказала она.

Митинг против АдГ в Гамбурге прервали из-за слишком большого числа участников

Накануне самая многочисленная акция прошла в Гамбурге. Она была прервана из-за слишком большого числа участников. Организаторы митинга заявляли, что на него вышли 130 тысяч человек, но позже уточнили, что их было около 80 тысяч. Полиция в свою очередь сообщила, что демонстрантов было около 50 тысяч.

В митинге под девизом "Гамбург поднимается - вместе против правого экстремизма и неонацистских сетей" среди прочих участвовал бургомистр города Петер Ченчер (Peter Tschentscher). "Послание АдГ и ее сетям таково: мы - большинство, и мы сильны, потому что мы едины и полны решимости защитить нашу страну", - цитирует Ченчера агентство dpa.

Планы ультраправых о "ремиграции" в Германии

Поводом для демонстраций cтал скандал вокруг партии "Альтернатива для Германии". Журналисты узнали, что представители АдГ на тайной встрече с неонацистами и правыми радикалами обсуждали выселение беженцев и иностранцев из ФРГ.

На фоне этого в Германии разгорелись дебаты о возможном запрете партии, которой на федеральном уровне предъявлено подозрение в экстремизме.

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