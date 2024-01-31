В бундесрат ФРГ передана петиция о запрете АдГ

Петиция о запрете партии "Альтернатива для Германии", запущенная в августе, набрала более 800 тысяч подписей и направлена на рассмотрение в бундесрат.

В ФРГ набрала более 800 тысяч подписей петиция о начале процедуры запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В среду, 31 января, петиция с 802 907 подписями была передана на рассмотрение бундесрату, ее приняла председатель представительства федеральных земель Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), сообщается на платформе innn.it, на которой велся сбор подписей.

Петиция о запрете АдГ запущена в августе

Швезиг, возглавляющая правительство Мекленбурга - Передней Померании, теперь направит петицию коллегам из других федеральных земель "с просьбой ее изучить". "Мы действительно очень серьезно относимся к этому вопросу. - указала Швезиг. - Я рассматриваю петицию как поручение по защите демократии, нашей свободной демократической страны от правого экстремизма". При этом она указала, что сначала необходимо дождаться решения Высшего административного суда Мюнстера по иску АдГ, протестующей против признания ее в масштабах всей Германии организацей, подозреваемой в правом экстремизме. Данное решение ожидается в марте.

Петицию о запрете АдГ в августе 2023 года запустил новостной блог Volksverpetzer. "Необходимо, чтобы эксперты изучили все антиконституционные стремления этой партии и представили их в Федеральном конституционном суде", - заявил руководитель издания Томас Лашик (Thomas Laschyk).

"Альтернатива для Германии" представлена в бундестаге и большинстве ландтагов

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году. В марте 2021-го она получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. Правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было официально объявлено правоэкстремистским.

В настоящее время АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

В последние недели вокруг АдГ развернулся очередной скадал. По данным издания Correctiv, правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали среди прочего выселение беженцев и иностранцев из ФРГ. Главным выступающим, как пояснили журналисты, был Мартин Зельнер (Martin Sellner), лидер неонацистского движения Neue Rechte ("Новые правые"). После публикации Correctiv в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета правопопулистской АдГ. В демонстрациях, прошедших во многих городах Германии, участвовали сотни тысяч человек.

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