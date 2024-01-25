Могут ли в ФРГ запретить или лишить финансирования АдГ?

В ходе дебатов вокруг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" обсуждается ее возможный запрет и лишение государственного финансирования. Реально ли это сделать в ФРГ?

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), ряд земельных отделений которой признаны ведомством по охране конституции правоэкстремистскими, занимает в актуальных соцопросах лидирующие позиции. Одновременно с этим в городах Германии проходят многотысячные протесты против АдГ и ультраправых.

Дебаты о будущем партии АдГ идут и в немецком бундестаге - по инициативе фракций трех партий, входящих в правящую коалицию: Социал-демократической партии (СДПГ), Партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Поводом послужило журналистское расследование Correctiv, в котором речь шла о тайной встрече неонацистов в Потсдаме в ноябре прошлого года, где принимали участие и представители АдГ, и представители ХДС и где был представлен "план ремиграции" - депортации из страны миллионов иностранцев и граждан Германии с миграционными корнями. На этом фоне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Feser) заявила о необходимости "защищать демократию" и с этой целью даже не исключила возможность запрета АдГ, подчеркнув, что это было бы последним средством.

Можно ли запретить АдГ?

Запретить АдГ может лишь Федеральный конституционный суд на основании 21-й статьи Основного закона ФРГ. Эта статья предусматривает запрет политических партий, которые представляют собой реальную угрозу свободному демократическому правопорядку в стране. В истории ФРГ было лишь два случая, когда Федеральный конституционный суд запрещал политические партии. В 1952 была запрещена и распущена Социалистическая партия рейха, позиционировавшая себя как наследница нацистов. А в 1956 году была запрещена Коммунистическая партия Германии, которая призывала к "революционному свержению" первого федерального канцлера и хотела установить "диктатуру пролетариата".

А вот попытка запретить неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ), позднее переименованную

в партию "Родина" (Heimat), в 2017 году не завершилась успехом. Хотя идеология партии противоречит ценностям Основного закона ФРГ, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии, заявил тогда председатель высшей судебной инстанции Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle), обосновывая отказ в запрете. По его словам, "нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху".

АдГ, в отличие от НДПГ, сейчас находится на пике своей популярности. Хотя и в трех из 16 федеральных земель ее региональные отделения признаны правоэкстремистскими. В Германии существуют серьезные препятствия для запрета той или иной партии. Должна существовать определенная вероятность того, что у партии есть вес, чтобы она могла когда-нибудь достичь своей цели, говорит в интервью DW берлинский эксперт в области конституционного права Кристиан Песталоцца (Christian Pestalozza).

Можно ли лишить АдГ финансирования?

Лишить партию, чья деятельность предположительно противоречит конституции, денег из государственного бюджета было бы проще, чем запретить ее, считает Песталоцца. В Германии партии финансируются из членских взносов, пожертвований и налогов, которые платят граждане. Чем больше голосов получает партия на выборах, тем больше у нее денег из госбюджета. АдГ в настоящий момент получает более 10 млн евро из государственной казны.

"Достаточно того, что она преследует антиконституционные цели, и не нужно доказывать, что у нее есть потенциал достичь этих целей", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что несмотря на программу АдГ, в реальности все выглядит иначе, и этого было бы достаточно для лишения ее финансирования. "Но вот есть ли уже предпосылки - это пока спекуляции. Об этом лучше знают спецслужбы, в частности, ведомство по охране конституции, которые частично ведут наблюдение за партиями и их региональными отделениями".

В федеральных землях - Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт АдГ для спецслужб - так называемый "случай для наблюдения", поэтому за ней осуществляется слежка с помощью таких методов, как прослушивание телефонных разговоров. То, что АдГ можно лишить государственного финансирования хотя бы в этих землях, берлинский эксперт Песталоцца считает возможным. Предпосылкой для этого стало бы соответствующее заявление правительства или парламента.

Между тем уже есть первый прецедент: по решению Федерального конституционного суда Германии наследница неонацистской НДПГ - партия "Родина" в течение шести лет не будет получать деньги от государства. Кроме того, она лишается налоговых льгот и возможностей получать пожертвования. Такое решение было принято Конституционным судом 23 января. Возможность лишать финансирования политические объединения, чья деятельность идет вразрез с конституцией страны, была внесена в Основной закон Германии в 2017 году после второй неудачной попытки добиться в Федеральном конституционном суде запрета НДПГ.

Эксперт в области конституционного права Азим Семизоглу (Azim Semizoğlu) из Университета Лейпцига сомневается в том, что АдГ можно лишить государственного финансирования. В беседе с DW он выразил мнение, что условием для этого является то, что суд признает программу партии неконституционной. А в случае АдГ это может стать проблемой, считает Семизоглу. После публикации расследования Correctiv и на фоне протестов против ультраправых и антимиграционной политики АдГ в руководстве "Альтернативы для Германии" заявили, что ее позиция относительно мигрантов не изменилась и соответствует тому, что написано в программе партии.

Можно ли ограничить права лидеров АдГ?

В ФРГ есть еще одна возможность защитить демократию от экстремистов - это поражение в правах конкретных лиц, желающих изменить существующий в стране правопорядок. В подобном случае они не могут выставлять свои кандидатуры на государственные посты. Многие призывают применить эту меру против Бьёрна Хёкке (Björn Höcke), лидера АдГ в Тюрингии. Земельное ведомство по охране конституции признало местную организацию АдГ правоэкстремистской. Самого Хёкке суд разрешил публично называть "фашистом". Однако по опросам общественного мнения, у его партии на выборах в ландтаг в сентябре 2024 года более 30 процентов голосов. Поэтому многие опасаются, что Хёкке может стать первым премьер-министром от АдГ в одной из федеральных земель Германии.

Азим Семизоглу сомневается в том, что Бьёрна Хёкке могут поразить в правах. Такие попытки еще никогда не были успешными, говорит он. Однако попытаться стоит, поскольку антиконституционную деятельность одного человека проще расследовать и доказать, чем деятельность целой партии.

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