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Акции в ФРГ против АдГ вновь собрали десятки тысяч человек

Евгений Жуков
27 января 2024 г.

Выступая на акции в Оснабрюке, глава Минобороны ФРГ Писториус обрушился с критикой на АдГ. На демонстрацию в Дюссельдорфе, по подсчетам организаторов, вышли не менее 30 тысяч человек.

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Демонстрация против АдГ в Дюссельдорфе
Демонстрация против АдГ в ДюссельдорфеФото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

В очередных акциях протеста против правого экстремизма, прошедших в разных городах Германии в субботу, 27 января, вновь приняли участие десятки тысяч человек. Только в Дюссельдорфе, по первоначальным оценкам организаторов, собралось не менее 30 000 демонстрантов; полиция пока не могла подтвердить эти данные, заявив лишь об очень большом числе участников.

Дюссельдорфская акция прошла под лозунгом "Против АдГ - не молчим, не игнорируем, действуем!". Среди протестующих были люди всех возрастов, в том числе много семей с детьми, передает агентство dpa. Некоторые демонстранты маршировали под панк-рок. В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, на субботу были запланированы около 30 демонстраций.

Министр обороны Германии предостерег от поддержки АдГ

Выступая на митинге в Оснабрюке перед 25 000 человек, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стремятся к изменению режима в стране. "Это означает не что иное, как то, что они хотят вернуться в темные времена расизма, дискриминации, неравенства и несправедливости, - подчеркнул Писториус. - Тем, кто голосует за АдГ из протеста, должно быть ясно, что они выбирают фашистов!"

Демонстрация против правого экстремизма в Оснабрюке
Акция протеста в ОснабрюкеФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Он провел параллели с Веймарской республикой, которая, по его словам, погибла не из-за врагов, а из-за слабости друзей.

В Киле организаторы насчитали более 15 000 участников демонстрации против правого экстремизма и антисемитизма; полиция - 11 500 человек. Но противники ультраправых вышли на улицы и в небольших городах, во многих из них на митинги собирались по нескольку тысяч участников. 27 января по Германии проходят также многочисленные акции по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Неделю назад на улицы вышли более 900 тысяч демонстрантов

Накануне, 26 января, во многих немецких городах также прошли многотысячные акции: в частности, во Франкфурте-на-Майне, Саарбрюккене, Херне и Гютерсло. По данным министерства внутренних дел, на прошлых выходных в демонстрациях против правого экстремизма приняли участие в общей сложности свыше 900 000 человек.

Волна акций протеста против правого экстремизма и "Альтернативы для Германии" не стихает в ФРГ уже две недели. Она поднялась после публикации изданием Correctiv расследования, в котором рассказывалось, что функционеры АдГ принимали участие в тайной встрече под Потсдамом с неонацистами, где шла речь о планах "реэмиграции" - выдворении из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями. Эта публикация вызвала в Германии широкие дебаты, в частности, о запрете АдГ.

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Кому выгодны протесты против АдГ в Германии

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