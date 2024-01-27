День памяти жертв Холокоста - предупреждение от геноцида

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день "навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков", - указано в резолюции ООН.

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 60/7) объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. В документе зафиксировано, что "Холокост, в ходе которого была убита треть еврейского народа и бесчисленное количество представителей других меньшинств, навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков". В Германии еще раньше, с 1996 года, отмечался День памяти жертв национал-социализма. А в 2000 году после резолюции Стокгольмского международного форума по Холокосту многие другие европейские страны учредили памятную дату, которую начали отмечать с 2001 года, для увековечивания жертв массового уничтожения евреев.

Эдвард Мосберг - одна из жертв Холокоста Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

27 января 2006 года в мире впервые отметили Международный день памяти жертв Холокоста. "Трагедию Холокоста невозможно исправить. Его нужно помнить со стыдом и ужасом до тех пор, пока жива человеческая память", - заявил тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Почему День памяти отмечается именно 27 января?

27 января 1945 года Красная Армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Солдаты нашли немногочисленных выживших, обломки газовых камер, трупы и пепел убитых. Только в этом лагере, который был лишь одним из множества мест интернирования и массовых убийств, совершенных национал-социалистической Германией в Европе, было умерщвлены около 1,1 млн человек. Подавляющее большинство, около 90 процентов, составляли евреи.

Ворота лагеря смерти Аушвиц-Биркенау Фото: Alex Pantcykov/dpa/Sputnik/picture-alliance

К концу Второй мировой войны гитлеровский режим уничтожил более шести миллионов евреев, сотни тысяч европейских цыган, людей с инвалидностью, политических противников, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы, тех, кого нацисты считали "асоциальными личностями", подневольных рабочих, военнопленных. "Память - это еще и залог будущего. Бездна, к которой привели нацистские лагеря смерти, началась с ненависти, предрассудков и антисемитизма. Память об этом говорит нам о необходимости всегда быть начеку, чтобы разглядеть предупреждающие сигналы", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Предотвращение геноцидов в будущем

27 января все государства-члены ООН должны вспомнить о преследуемых и убитых мужчинах, женщинах и детях. Резолюция 60/7 отвергает любые формы отрицания Холокоста. Она поддерживает разработку образовательных программ в память о жертвах массовых убийств времен Второй мировой войны и призвана способствовать предотвращению геноцидов в будущем.

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, резолюция осуждает все формы "религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или сообществ на основе их этнического происхождения или религиозных убеждений" в любой точке мира.

День памяти в Израиле: Йом ха-Шоа

В Израиле центральным днем ​​памяти жертв является не 27 января, а Йом ха-Шоа (День Катастрофы), который по еврейскому календарю отмечают на 27-й день месяца нисана. В 2024 году эта дата выпадает на 5 мая. По всей стране две минуты ревут сирены; автобусы, машины, все останавливаются. Люди молчат, вспоминая жертв.

Термин "Холокост", используемый во всем мире, происходит от греческого слова holocaustosis, что переводится как "всесожжение" или "уничтожение огнем". В Израиле говорят о Шоа - "Катастрофе".

"День памяти Катастрофы и героизма" впервые был установлен в 1951 году, а процедура его проведения была более четко регламентирована в 1959 году. Он приурочен к началу восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года. По установившейся традиции церемония начинается накануне вечером государственным митингом на "Площади Варшавского гетто". Пережившие Катастрофу (Холокост) и их родственники во втором и третьем поколении зажигают шесть факелов в память о шести миллионах погибших. Дальнейшие памятные события проходят утром у мемориала "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Марш живых" в Освенциме Фото: Andrea Kasiske/DW

В Йом ха-Шоа в Польше также традиционно проходит мемориальный марш между главным лагерем Освенцим и расположенном примерно в трех километрах от него лагерем смерти Аушвиц-Биркенау, где было убито большинство узников. В "Марше живых" обычно принимают участие тысячи молодых евреев. Во время пандемии коронавируса было проведено виртуальное поминовение.

День памяти жертв Холокоста в Германии

Спустя полвека после окончания Второй мировой войны и победы союзников над гитлеровской Германией в 1996 году тогдашний федеральный президент Роман Херцог (Roman Herzog) объявил 27 января Днем ​​памяти жертв национал-социализма. С тех пор в этот день на общественных зданиях Германии приспускают государственные флаги. Во многих школах тему Холокоста изучают на уроках.

С 1996 года в немецком бундестаге 27 января или в один из ближайших к этой дате дней проводится Час памяти жертв нацизма. Если в первые несколько лет поминальные речи произносили в основном немецкие политики, то позднее перед депутатами выступали многочисленные свидетели Холокоста из Великобритании, Венгрии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, России, США, Чехии, Франции. Главным рефреном их выступлений было: "Никогда больше!" Именно к этому призвал спикер израильского кнессета Микки Леви, выступая в бундестаге в 2022 году.

Мемориал уничтоженным при нацизме представителям синти и рома в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В 2011 году перед немецким парламентом впервые выступил Зони Вайс, представитель европейских цыган. В 2017 году слово дали двум родственникам жертв так называемой "эвтаназии" - запланированного гитлеровским режимом убийства людей с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Впервые в центре внимания Часа памяти в 2023 году оказались люди, преследуемые при национал-социализме из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В 2024 году речь пойдет о памяти поколений. Перед бундестагом выступит Ева Шепеши, освобожденная из Освенцима еще ребенком 27 января 1945 года и журналист Марсель Райф, чей отец пережил Холокост.

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