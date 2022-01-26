80 лет дневнику Анны Франк: что о еврейской девочке знают немецкие школьники?

Центр Анны Франк (Anne Frank Zentrum) с 2017 года проводит акцию памяти в день рождения еврейской девочки, чья трагическая судьба известна во всем мире. Анна Франк (Anne Frank) родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте-на-Майне в семье отставного офицера и предпринимателя Отто Франка (Otto Heinrich Frank) и его жены Эдит Франк (Edith Frank). Cемья бежала от национал-социалистов в соседние Нидерланды, но спастись им не удалось и там.

В 2022 году в памятной акции приняли участие 600 школ Германии. Учебные заведения заранее получили материал и пособия по изучению биографии девочки, прятавшейся вместе с семьей в Амстердаме до тех пор, пока их не обнаружили в тайном убежище и не отправили в концлагерь. С этой трагической историей в рамках мероприятий ко Дню Анны Франк знакомят современных немецких школьников.

День Анны Франк в одой из школ Берлина, 2021 год

За пять лет проведения акции число школ, принимающих в ней участие, выросло в семь раз. Сохранение памяти об Анне Франк и Холокосте - одна из задач, которую ставят перед собой организаторы. В 2022 году главная тема акции "День Анны Франк" - спасительная сила дружбы в мире, где повсюду встречаются такие явления, как антисемитизм, расизм, а также иные формы дискриминации.

Плакаты, рассказывающие о детстве Анны Франк

Семь плакатов с историческими фотографиями рассказывают школьникам историю жизни Анны Франк. На одном из них Анна празднует свой 10-летний день рождения 12 июня 1939 года. Анна в окружении восьми подруг улыбается в объектив фотокамеры. На другой фотографии Анна играет с подругами. Еще один плакат показывает летние каникулы 1941 года в Бекбергене.

Все плакаты собраны в небольшую экспозицию, лейтмотивами которой являются дружба Анны Франк и Ханны Пик-Гослар (Hannah Pick-Goslar) и их переживания друг за друга. В своем дневнике, получившем всемирную известность, Анна задавалась вопросом, почему ей, Анне, суждено жить, а ее подруге, Ханне, возможно, - умереть. Анна тогда, конечно, не могла знать о том, что судьба распорядится иначе.

Анна Франк умерла в начале марта 1945 года от тифа и истощения в лагере Берген-Бельзен - всего за несколько дней до освобождения британскими войсками. Ее подруга Ханна сегодня живет в Иерусалиме. В 2022 году ей исполнится 94 года. Последний раз девочки встретились в концентрационном лагере Берген-Бельзен.

80 лет дневнику Анны Франк

Специально ко "Дню Анны Франк" ее подруга Ханна записала видеообращение к школьникам по всей Германии, которое они услышат сегодня, 10 июня, в рамках официальной церемонии открытия акции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть с 11:30 по московскому времени. Главная церемония проходит в берлинской Школе имени Карла фон Осецкого (Carl von Ossietzky) - известного немецкого пацифиста и лауреата Нобелевской премии мира. Ученики этой школы представят результаты своей совместной работы над материалами и учебными пособиями, предоставленными Центром Анны Франк. В частности, школьники издали газету, посвященную девочке, в которой - много интересных фактов о том, как дети знакомились и дружили в изгнании - во времена национал-социализма.

Ученики общеобразовательной школы в Мехернихе на выставке плакатов

В этом году отмечается 80-летний юбилей дневника девочки, который в 1950 году опубликовал отец Анны Отто Франк - единственный переживший Холокост обитатель амстердамского убежища по адресу Принсенграхт, 263. Анна получила дневник в подарок на свой день рождения в 1942 году. Сегодня дневник Анны Франк переведен на 70 языков мира.

В Центре Анны Франк в рамках выставки "Все об Анне" 10 июня пройдет мероприятие, вход на которое - бесплатный. Нужно только назвать кодовое слово - "Anne Frank Tag". Выставка "Alles über Anne" представляет собой интерактивное и мультимедиальное предложение по изучению истории. Экспозиция затрагивает тему антисемитизма в прошлом и настоящем.

История дневника Анны Франк пару месяцев назад вызвала широкую общественную дискуссию в связи со скандалом вокруг книги "Предательство Анны Франк", которая была опубликована 18 января 2022 года сразу на четырех языках: английском, нидерландском, французском и испанском. В книге изложены выводы расследования, проведенного в поисках человека, предавшего семью Франк и выдавшего адрес укрытия Анны и ее близких нацистам.

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