 80 лет дневнику Анны Франк: что о еврейской девочке знают немецкие школьники? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2022

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Культура и стиль жизни

80 лет дневнику Анны Франк: что о еврейской девочке знают немецкие школьники?

12 июня 1942 года Анне на ее 13-й день рождения подарили дневник, ставший впоследствии знаменитым. В преддверии этой даты в немецких школах проводятся памятные мероприятия.

Дневник Анны Франк

Центр Анны Франк (Anne Frank Zentrum) с 2017 года проводит акцию памяти в день рождения еврейской девочки, чья трагическая судьба известна во всем мире. Анна Франк (Anne Frank) родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте-на-Майне в семье отставного офицера и предпринимателя Отто Франка (Otto Heinrich Frank) и его жены Эдит Франк (Edith Frank). Cемья бежала от национал-социалистов в соседние Нидерланды, но спастись им не удалось и там.

В 2022 году в памятной акции приняли участие 600 школ Германии. Учебные заведения заранее получили материал и пособия по изучению биографии девочки, прятавшейся вместе с семьей в Амстердаме до тех пор, пока их не обнаружили в тайном убежище и не отправили в концлагерь. С этой трагической историей в рамках мероприятий ко Дню Анны Франк знакомят современных немецких школьников.

День Анны Франк в одой из школ Берлина, 2021 год

День Анны Франк в одой из школ Берлина, 2021 год

За пять лет проведения акции число школ, принимающих в ней участие, выросло в семь раз. Сохранение памяти об Анне Франк и Холокосте - одна из задач, которую ставят перед собой организаторы. В 2022 году главная тема акции "День Анны Франк" - спасительная сила дружбы в мире, где повсюду встречаются такие явления, как антисемитизмрасизм, а также иные формы дискриминации.

Плакаты, рассказывающие о детстве Анны Франк

Семь плакатов с историческими фотографиями рассказывают школьникам историю жизни Анны Франк. На одном из них Анна празднует свой 10-летний день рождения 12 июня 1939 года. Анна в окружении восьми подруг улыбается в объектив фотокамеры. На другой фотографии Анна играет с подругами. Еще один плакат показывает летние каникулы 1941 года в Бекбергене.

Все плакаты собраны в небольшую экспозицию, лейтмотивами которой являются дружба Анны Франк и Ханны Пик-Гослар (Hannah Pick-Goslar) и их переживания друг за друга. В своем дневнике, получившем всемирную известность, Анна задавалась вопросом, почему ей, Анне, суждено жить, а ее подруге, Ханне, возможно, - умереть. Анна тогда, конечно, не могла знать о том, что судьба распорядится иначе.

Анна Франк умерла в начале марта 1945 года от тифа и истощения в лагере Берген-Бельзен - всего за несколько дней до освобождения британскими войсками. Ее подруга Ханна сегодня живет в Иерусалиме. В 2022 году ей исполнится 94 года. Последний раз девочки встретились в концентрационном лагере Берген-Бельзен.

80 лет дневнику Анны Франк

Специально ко "Дню Анны Франк" ее подруга Ханна записала видеообращение к школьникам по всей Германии, которое они услышат сегодня, 10 июня, в рамках официальной церемонии открытия акции. Прямую трансляцию можно будет посмотреть с 11:30 по московскому времени. Главная церемония проходит в берлинской Школе имени Карла фон Осецкого (Carl von Ossietzky) - известного немецкого пацифиста и лауреата Нобелевской премии мира. Ученики этой школы представят результаты своей совместной работы над материалами и учебными пособиями, предоставленными Центром Анны Франк. В частности, школьники издали газету, посвященную девочке, в которой - много интересных фактов о том, как дети знакомились и дружили в изгнании - во времена национал-социализма.

Ученики общеобразовательной школы в Мехернихе на выставке плакатов

Ученики общеобразовательной школы в Мехернихе на выставке плакатов

В этом году отмечается 80-летний юбилей дневника девочки, который в 1950 году опубликовал отец Анны Отто Франк - единственный переживший Холокост обитатель амстердамского убежища по адресу Принсенграхт, 263. Анна получила дневник в подарок на свой день рождения в 1942 году. Сегодня дневник Анны Франк переведен на 70 языков мира.

В Центре Анны Франк в рамках выставки "Все об Анне" 10 июня пройдет мероприятие, вход на которое - бесплатный. Нужно только назвать кодовое слово - "Anne Frank Tag". Выставка "Alles über Anne" представляет собой интерактивное и мультимедиальное предложение по изучению истории. Экспозиция затрагивает тему антисемитизма в прошлом и настоящем.

История дневника Анны Франк пару месяцев назад вызвала широкую общественную дискуссию в связи со скандалом вокруг книги "Предательство Анны Франк", которая была опубликована 18 января 2022 года сразу на четырех языках: английском, нидерландском, французском и испанском. В книге изложены выводы расследования, проведенного в поисках человека, предавшего семью Франк и выдавшего адрес укрытия Анны и ее близких нацистам.

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    Места памяти в Германии

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  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

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  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

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    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

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    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

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  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


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