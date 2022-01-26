 Трагедия Анны Франк в жанре true crime: скандальная книга выйдет в ФРГ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.02.2022

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Культура и стиль жизни

Трагедия Анны Франк в жанре true crime: скандальная книга выйдет в ФРГ

Скандал вокруг книги "Предательство Анны Франк" не помешал немецкому издательству объявить о ее выходе в Германии. Теперь объектом критики стали сами издатели - их упрекают в пособничестве историческому ревизионизму.

Анна Франк

Анна Франк

Издательство HarperCollins Germany планирует опубликовать в Германии скандальную книгу Розмари Салливан "Предательство Анны Франк". "Мы работаем над исправленным, дополненным и аннотированным изданием на немецком языке", - заявил издатель Юрген Вельте (Jürgen Welte). Немецкое издание "должно позволить всем заинтересованным читателям составить собственное независимое мнение о книге и связанной с ней дискуссии в СМИ", говорится в письменном заявлении Вельте в адрес DW. От дальнейших комментариев он отказался "до даты публикации книги, которая еще не определена".

Из-за намерения опубликовать книгу издательство подверглось критике не только в Германии, но и за ее пределами. "HarperCollins Germany изобретает новый книжный жанр: аннотированное издание книги с сотнями ошибок, - возмущается в беседе с DW Ив Кугельман - член совета Фонда Анны Франк в швейцарском Базеле и редактор еврейского еженедельного журнала "Тахлес". - В приличном мире эта книга и вовсе не увидела бы свет, потому что содержащиеся в ней данные неверны и она служит источником распространения слухов. А издательство тем самым превращается в пособников ревизионистов, которые переосмысливают историю и ставят тезисы выше фактов, отодвигая науку на задний план".

Основой исследования стала анонимная записка

Книга "Предательство Анны Франк" была опубликована 18 января 2022 года сразу на четырех языках: английском, нидерландском, французском и испанском. Ее автор, канадская писательница Розмари Салливан изложила в книге выводы расследования, проведенного голландско-американской группой под руководством бывшего агента ФБР Винса Панкока.

Дневник Анны Франк до сих пор остается одной из самых читаемых книг в мире

Дневник Анны Франк до сих пор остается одной из самых читаемых книг в мире

По прошествии пяти лет работы группа расследователей сообщила, что им удалось установить имя человека, выдавшего Анну Франк и ее родных. Авторы расследования считают, что предателем был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг - член Еврейского совета, созданного нацистами в Нидерландах для контроля над еврейской общиной на оккупированных территориях, и что он якобы сообщил нацистам место убежища ради спасения собственной семьи.

Основой для выводов группы Панкока стала обнаруженная в архивах копия анонимной записки, которую отец Анны Отто Франк - единственный, кому удалось выжить после того, как нацисты в августе 1944 года обнаружили место укрытия и отправили его родных в разные концентрационные лагеря, - получил после окончания войны. В ней якобы говорилось, что именно Арнольд ван ден Берг сдал немцам убежище семьи Франк.

Известные историки, ученые, деятели культуры и эксперты буквально разгромили содержащиеся в книге выводы, обвинив расследователей в отсутствии какой-либо доказательной базы. Наиболее резко высказался известный голландский писатель Леон де Винтер - сын уцелевшего в Холокосте еврея. "Эта книга - преступление, - заявил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. - На глазах у всего мира, без каких-либо доказательств, из еврея сделали предателя самой знаковой фигуры Холокоста". Арнольд ван ден Берг умер в 1950 году от рака горла.

Острая критика: конспирология и теория заговора

На фоне резкой критики нидерландское издательство ambo anthos уже извинилось за публикацию и заявило, что оно воздержится от второго издания, пока следственная группа не отреагирует на предъявляемые им упреки. Однако, по сообщениям СМИ в Нидерландах, расследователи во главе с Винсом Панкоком продолжают придерживаться первоначальной версии.

Дом-музей Анны Франк на Принсенграхт в Амстердаме

Дом-музей Анны Франк на Принсенграхт в Амстердаме

Президент базельского Фонда Анны Франк Джон Голдсмит в интервью швейцарской газете Blick говорит, что следственная группа и книга Розмари Салливан "распространяют утверждение, которое в ходе общественного обсуждения приобретает весомость факта". Расследование, по его словам, граничит с теорией заговора и очень порадует антисемитов: спустя время в памяти останется только история о том, как еврей предал евреев.

Трагедия Анны Франк в жанре true crime?

Журналисты DW ознакомились с рецензионным экземпляром немецкой версии книги Розмари Салливан, предоставленным издательством HarperCollins Germany. После короткой вступительной части, где рассказывается о судьбе семьи Франк после прихода в Нидерланды нацистов и жизни Анны и ее родных в укрытии, автор переходит к рассказу о том, как проходили поиски человека, который мог выдать нацистам убежище семьи Франк, и детальному описанию расследования.

По тону повествования и структуре "Предательство Анны Франк" можно отнести к литературному жанру true crime (англ. "настоящее преступление" - Ред.), популярному в Германии, США и многих других странах и представляющему собой документальный рассказ о расследовании резонансного дела. Текст книги перенасыщен многозначительными намеками на то, что еще предстоит узнать в дальнейшем, а повествование ведется таким образом, чтобы создать у читателя иллюзию, будто он сам присутствует при расследовании.

Описание чувств угрызений совести и других эмоций следователей больше напоминает телевизионный триллер, чем документальное повествование о расследовании исторического события: "Следователи не нашли убедительных доказательств того, что предатель Анны Франк был из соседнего района, но их расследование нашло зловещие улики, указывающие на более близкое окружение, а именно на тех, кто помогал семье Франк. Команда чувствовала внутреннюю связь с этими помощниками, но, как сказал Винс, необходимо было оставаться объективным, чтобы не нарушить целостность расследования".

Иногда расследователи "внезапно" замечают какую-то решающую улику или задаются риторическими вопросами о мотивах давно умершего человека, который уже не может ничего сказать в свою защиту: "Самым очевидным подозреваемым был Й. В. А. Схеперс (вероятный автор анонимной записки - Ред.) - пронацистский нотариус, который занял офис ван ден Берга. Он ненавидел ван ден Берга и вполне мог жаждать мести. Маловероятно, что его гнев остыл после войны. Так почему бы не сделать следующий шаг и не оклеветать этого человека как предавшего своих соотечественников-евреев?".

Автор "Предательства Анны Франк" не спрашивает себя, насколько домыслы следственной группы о мотивах давно умершего человека влияют на объективность и целостность расследования. Судьба и трагедия Анны Франк становятся не более чем очередной громкой историей для жанра true crime - увлекательной и хорошо продающейся. "Когда обсуждение исторических тем принимает такие гротескные и нелепые формы, это говорит о том, что у нашего общества есть проблемы", - говорит Джон Голдсмит.

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  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

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  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


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