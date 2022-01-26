Почему до сих пор не найден предатель, донесший на семью Анны Франк
Группа расследователей, возглавляемая экс-агентом ФБР, утверждает, что установила имя доносчика, в 1944 году раскрывшего нацистам убежище Анны Франк. Но историки и эксперты жестко критикуют "сенсационные" выводы.
Дневник Анны Франк стал голосом миллионов жертв Холокоста
Об Анне Франк написаны десятки книг, ее судьбу изучают историки и исследователи в разных странах мира. Дневник еврейской девочки, с 1942 по 1944 годы вместе со своей семьей скрывавшейся от нацистов в укрытии на втором этаже дома на улице Принсенграхт в Амстердаме, стал голосом миллионов жертв Холокоста и до сих пор остается одной из самых читаемых книг в мире. Трагическую историю Анны Франк неоднократно экранизировали, она становилась основой для театральных и оперных постановок, мультипликационных фильмов, графических новелл и даже аниме.
Но за все эти годы так и не удалось найти ответ на один вопрос: кто донес в гестапо об убежище, в котором пряталась Анна и ее родные? Два расследования, проведенные голландской полицией, и многочисленные научные исследования выдвигали целый ряд различных гипотез, однако твердых выводов не было. И вот в январе 2022 года междисциплинарная группа расследователей во главе с экс-агентом ФБР Винсом Панкоком представила результаты пятилетней работы, заявив, что установила имя доносчика.
Дневник Анны Франк до сих пор остается одной из самых читаемых книг в мире
Авторы расследования "на 85 процентов уверены", что предателем был еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг - член Еврейского совета, созданного нацистами в Нидерландах для контроля над еврейской общиной на оккупированных территориях. Выводы были опубликованы в книге "Предательство Анны Франк" канадской писательницы Розмари Салливан, вышедшей 18 января 2022 года, и в тот же день на телеканале CBS появился видеосюжет, посвященный этому расследованию.
Сразу после трансляции некоторые СМИ поспешили назвать его выводы сенсацией, однако уже на следующий день известные историки, ученые, деятели культуры и эксперты буквально разгромили результаты работы группы Панкока, обвинив расследователей в отсутствии какой-либо доказательной базы. Наиболее резко высказался известный голландский писатель Леон де Винтер - сын уцелевшего в Холокосте еврея. "Эта книга - преступление", - заявил он в интервью газете Neue Zürcher Zeitung: "На глазах у всего мира, без каких-либо доказательств, из еврея сделали предателя самой знаковой фигуры Холокоста". Арнольд ван ден Берг умер в 1950 году от рака горла.
"Увлекательная гипотеза" с "необоснованными выводами"
Основой для выводов группы Винса Панкока стала обнаруженная в архивах копия анонимной записки, которую отец Анны Отто Франк - единственный, кому удалось выжить после того, как нацисты в августе 1944 года обнаружили его семью и отправили в концентрационные лагеря, - получил после окончания войны. В ней якобы говорилось, что именно Арнольд ван ден Берг сдал немцам убежище, где скрывалась семья Франк.
Дом-музей Анны Франк в Амстердаме в официальном заявлении назвал выводы расследователей "увлекательной гипотезой, требующей дальнейшего изучения". "Анонимное письмо с обвинениями в адрес Арнольда ван ден Берга, которое получил Отто Франк, упоминалось еще в ходе расследования в 1963 году, - говорит в беседе с DW сотрудник музея, ученый и исследователь Гертьян Брок. - Но тогда никаких свидетельств вины ван ден Берга найдено не было. Не обнаружены они и сейчас".
Дом-музей Анны Франк на Принсенграхт в Амстердаме
Копия письма, на которое ссылается группа расследователей, по всей видимости, сделана самим Отто Франком, считает Брок, однако сам по себе этот документ не имеет никакой доказательной силы. "Быть на 85 процентов уверенным в том, что ван ден Берг был предателем, не имея на руках никаких доказательств кроме копии анонимного письма, кажется мне, по меньшей мере, очень странным", - говорит он.
"Необоснованными" назвали выводы команды Панкока и в Фонде Анны Франк в швейцарском Базеле. "Имя Арнольда ван ден Берга давно известно историкам, так что группа Винса Ванкока не выяснила ничего нового", - подчеркивает в интервью DW член совета Фонда Ив Кугельман. "Выводы (группы Панкока - Ред.) о виновности ван ден Берга не подтверждены ни доказательствами, ни свидетельствами, ни фактами, ни документами - это лишь предположение, основанное на одном фрагменте. Это "исследование" - исключительно коммерческое мероприятие, которое привлекло широкое внимание общественности, а не серьезное расследование", - уверен Ив Кугельман.
Что известно об анонимном письме Отто Франку
Тот факт, что Отто Франк действительно получил анонимное письмо с обвинениями в адрес Арнольда ван ден Берга, ученые не оспаривают, хотя оригинал этого документа и не сохранился. Однако, по словам Гертьяна Брока, есть свидетельства, что члены правления Дома-музея Анны Франк обсуждали этот документ в 1958 году.
Причины, по которым Отто Франк не стал обнародовать записку, неясны, при этом известно, что он передал ее копию голландскому следователю, который в 1963 году пытался установить имя предателя семьи Франк, рассказывает Брок. Вероятно, именно эту копию и обнаружили в архиве члены группы Панкока. "Судя по всему, выводы детективов, в 1963 году отвергших эту версию, были верны - ведь с тех пор никаких других доказательств вины ван ден Берга обнаружено не было", - говорит сотрудник Дома-музея Анны Франк.
Записка с именем голландского нотариуса всплывала еще один раз. В 2003 году была издана книга "Кто предал Анну Франк?", и ее автор Дэвид Барноу упоминал, что первоначально рассматривал ван ден Берга в качестве подозреваемых, однако отказался от этой версии, поскольку не нашел каких-либо доказательств его вины.
А был ли предатель?
Почему же, вопреки всем усилиям историков и расследователей, за столько лет так и не удалось установить имя человека, донесшего на семью Франк?
Одна из причин может состоять в том, что никакого предателя не было, и нацисты обнаружили убежище случайно, говорит Гертьян Брок. К этому заключению он пришел в 2016 году, изучая обстоятельства ареста Анны Франк и ее родных.
Чердак в доме, где скрывалась Анна Франк
"Полиция действительно пришла в здание, где они скрывались, с определенной целью. Но мы не знаем, с какой именно", - рассказывает ученый. По его словам, в доме, где было убежище, помимо принадлежащей Отто Франку фирмы "Опекта", производящей джемы и пищевые добавки, располагалась и связанная с ней компания Gies & Co. В марте 1944 года двое сотрудников этой компании были арестованы за торговлю поддельными талонами на продукты. Об этом пишет и Анна Франк в своем дневнике.
В августе 1944 года в здании был проведен еще один обыск, в ходе которого был арестован управляющий директор этой компании - а вместе с ним и восемь евреев, обнаруженных в потайном убежище в задней части дома: семья Анны Франк и их друзья, чета ван Пельс с сыном и стоматолог Фриц Пфеффер. "Я вполне допускаю, что все эти аресты были связаны между собой, хотя спустя столько лет это очень трудно установить", - говорит Гертьян Брок. Выводы расследования были опубликованы на онлайн-странице Дома-музея Анны Франк в 2016 году.
"Поиск виновных в преступлениях Холокоста - сложная задача"
Ученых не удивляет, что поиски виновного в гибели семьи Анны Франк даже спустя 75 лет становятся объектом пристального внимания СМИ и широкой общественности. "Это очевидно, - объясняет Гертьян Брок. - Когда происходит преступление, должен быть кто-то, кто несет за него ответственность. Анна Франк - одна из самых известных жертв Холокоста. А раз есть жертва, то должен быть и преступник, и люди хотят знать его имя. Но поиск виновных в преступлениях Холокоста - это очень часто сложная задача. И даже если бы мы точно установили имя предателя, это был бы всего один элемент в сложной системе преступлений. Имя преступника осталось бы неизвестно".
Как говорит Ив Кугельман из Фонда Анны Франк в Базеле, узнать, кто именно донес на семью Франк, - это далеко не самая главная задача. "Куда важнее для нас понять, почему после опубликования дневника Анны Франк - одного из самых страшных и сильных документов времен Второй мировой войны, в огромной степени повлиявших на человечество, - мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и 70 лет назад, почему мы до сих пор вынуждены бороться с проявлениями антисемитизма, расизма, с предательством, с угрозой войны? Вот вопрос, который мы должны себе задать в первую очередь".
Впрочем, добавляет Ив Кугельман, выяснить имя вероятного предателя семьи Анны Франк все же важно для того, чтобы установить истину, понять исторический контекст и извлечь уроки из истории. Но выводы исследователей должны основываться на целом ряде документов, фактов, свидетельских показаний или других доказательств - всего того, что отсутствует в расследовании группы Винса Панкока.
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Дахау
В концентрационном лагере Дахау погибли 41 500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.
Места памяти в Германии
Освобождение
Всего в лагерь Дахау за время его существования были отправлены около 206 тысяч человек. Части американской армии вошли в лагерь 29 апреля 1945 года, освободив 32 тысячи узников.
Места памяти в Германии
Мемориалы и памятники
27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.
Места памяти в Германии
Берлин
Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".
Места памяти в Германии
"Хрустальная ночь"
Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.
Места памяти в Германии
Бухенвальд
Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.
Места памяти в Германии
Геноцид цыган
Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.
Места памяти в Германии
Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге
У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.
Места памяти в Германии
Дора-Миттельбау
Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.
Места памяти в Германии
Берген-Бельзен
Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.
Места памяти в Германии
Заксенхаузен
"Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.
Места памяти в Германии
Флоссенбюрг
"Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.
Места памяти в Германии
Барак № 13
В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.
Места памяти в Германии
Равенсбрюк
Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.
Места памяти в Германии
"Бараки Сименса" в Равенсбрюке
Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.
Места памяти в Германии
Печи для Освенцима
Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.
Места памяти в Германии
''Камни преткновения''
Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.
Места памяти в Германии
Гестапо
Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.
Места памяти в Германии
Гомосексуалы
С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).
Места памяти в Германии
Противники режима
Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.
Места памяти в Германии
Серые автобусы
"Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.
Места памяти в Германии
Замок Графенек
Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.
Места памяти в Германии
Зонненштайн
Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.
Места памяти в Германии
Преступники
Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.
Места памяти в Германии
Логистика Холокоста
В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.