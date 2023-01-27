Как в бундестаге почтили память жертв национал-социализма

27 января 1945 года Красная Армия освободила узников нацистского концентрационного лагеря Освенцим. Когда советские солдаты открыли ворота лагеря смерти, они нашли около 7,5 тыс. выживших узников, развалины газовых камер, трупы и пепел убитых. По современным оценкам, только в Освенциме были убиты около 1,1 млн человек, подавляющее большинство из которых, около 90 процентов, составляли евреи.

У входа на территорию музея, в прошлом - концентрационного лагеря Освенцим Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

1 ноября 2005 года, в шестидесятую годовщину освобождения Освенцима, Генеральная ассамблея ООН учредила международный День памяти жертв Холокоста. В Германии к этой скорбной дате обратились на десять лет раньше. В 1996 году по инициативе тогдашнего президента ФРГ Романа Херцога (Roman Herzog) в стране 27 января ежегодно стали отмечать День памяти жертв национал-социализма. В этот день в бундестаге традиционно проводится Час памяти, в котором, как правило, принимают участие не только немецкие политики, но и те, кто пережил Холокост.

Вспомнить всех жертв национал-социализма

"Сегодня мы чтим память жертв преступлений национал-социалистов: убитых евреев Европы, жертв немецкой оккупации и политики истребления, особенно в Центральной и Восточной Европе, синти и рома, жертв так называемой "эвтаназии", людей, преследуемых за свои политические убеждения или христианскую веру, Свидетелей Иеговы, представителей сексуальных меньшинств, тех, кого оклеветали как "асоциальных". Мы также помним о военнопленных и подневольных работниках", - заявила, открывая церемонию в немецком парламенте, председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

Политик напомнила, что многие жертвы, развязанной нацистами на востоке Европы войны на уничтожение, были украинцами. "Я потрясена тем, что люди, пережившие Холокост, были убиты во время нынешней российской агрессии против Украины", - указала глава бундестага и добавила, что часть проживавших в Украине жертв Холокоста, вынужденных сегодня бежать от войны, нашли убежище в Германии. Двое из них - Борис Забарко и Роман Шварцман - были в этот день среди гостей бундестага, которых лично приветствовала председатель немецкого парламента. Бас также заявила: "Сравнение агрессивной войны России с освобождением Германии является недопустимым издевательством над жертвами национал-социализма".

С розовым или черным треугольником на груди

27 января 2023 года, впервые за прошедшие без малого 30 лет после учреждения в Германии Дня памяти жертв национал-социализма, в центре внимания оказались люди, которые подвергались преследованиям из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Геи, которые на своей лагерной робе должны были носить розовый треугольник. Или лесбиянки, отнесенные к категории "асоциальных элементов" и маркированные в лагерях черным треугольником.

Председатель бундестага Бербель Бас у мемориальной доски гомосексуалам, которых преследовали во времена национал-социализма, 25 января 2023 года Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Для первых, напомнила Бербель Бас, и разгром национал-социализма не означал окончание преследования со стороны государства. Дело в том, что введенный в 1871 году в Уголовный кодекс еще кайзеровской Германии и изрядно ужесточенный в 1935 году нацистами параграф 175, карающий за сексуальные отношения между лицами мужского пола, продолжал действовать как в ГДР, так и ФРГ и после 1945 года. При этом, указала политик, в ФРГ этот параграф до 1969 года применялся именно в редакции нацистских времен. А окончательно он был отменен лишь в 1994 году.

Требование "Никогда больше!" относится и к гомосексуалам

Частью немецкой культуры памяти, считает Бербель Бас, является и то, что в этот день жертвы национал-социализма получают возможность рассказать о своей жизни и страданиях и в пленарном зале бундестага. И перед тем, как предоставить слово Розетте Катс (Rozette Kats), председатель бундестага напомнила собравшимся слова выжившей узницы Освенцима Эстер Бежарано: "Человечество неделимо. Требование "Никогда больше!" относится и к гомосексуалам".

Розетте Катс пережила Холокост в Амстердаме Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

80-летняя Розетта Катс о своем настоящем имени, происхождении и судьбе своей семьи узнала лишь в шестилетнем возрасте. Еврейская девочка, она пережила Холокост в Амстердаме после того, как в 1943 году родители передали ее, восьмимесячного ребенка, голландской семье. Чем и спасли ей жизнь: отец Розетты, ее мать и рожденный в том же году брат были уничтожены в Освенциме.

В своей речи в бундестаге она объяснила, что хотя сама не относится к сексуальным меньшинствам, считает совершенно неверным, "что долгое время разные группы жертв относились друг к другу с оговорками. На некоторых ежегодных памятных церемониях еще несколько десятилетий назад считалось, что гомосексуалов не следует поминать". "Если людей делят на категории более или менее "ценных", если определенные группы жертв даже считаются менее "ценными", чем другие, то, в конечном итоге, это означает только одно: национал-социалистическая идеология продолжает жить. И, к сожалению, оказывает влияние и сегодня, когда нам все еще приходится сталкиваться с актами насилия в отношении гомосексуалов", - сказала Катс притихшему залу.

Яд национал-социализма в обществе

Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn), впервые осужденный по параграфу 175 в 1964 году, еще семнадцатилетним подростком (его судимость была снята лишь в 2017 году. - Ред.), заявил что его выступление перед бундестагом "не является чем-то само собой разумеющимся". "Всего несколько лет назад я был так неуверен в себе, прятался, стыдился своих чувств, всегда был начеку, чтобы не сказать ничего лишнего, не выдать своих чувств", - признался он.

Клаус Ширдеван осужден в 1964 году по нацистской редакции закона о преследовании за гомосексуализм Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

По мнению Ширдевана, до недавнего времени "яд национал-социалистического образа человека и семьи еще слишком сильно влиял на умы и дух" немецкого общества, которое "не приветствовало нас с нашим образом жизни". Для всех нас - не только мужчин-геев, но и женщин-лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов - "третий рейх" еще не был закончен", - процитировал Ширдеван историка Ханса-Йоахима Шопса (Hans-Joachim Schoeps).

О судьбе двух представителей ЛГБТ-сообщества - Карла Гората (Karl Gorath), выжившего в Освенциме, и Мари Пюньер (Mary Pünjer), убитой нацистами - рассказали немецкие актеры.

"Они не спрашивали нас, когда у нас не было лица, хотели мы жить или нет", - эти строчки из песни "Wenn ich mir was wünschen dürfte", написанной в 1931 году немецким композитором еврейского происхождения Фридрихом Холлендером (Friedrich Hollaender), и исполненной звездой немецкого кабаре Жоржеттой Ди (Georgette Dee) в завершении Часа памяти в немецком бундестаге, прозвучали словно реквием по всем жертвам национал-социалистического террора.

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