 В День памяти жертв Холокоста в бундестаге дописали Тору | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.01.2021

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Германия

В День памяти жертв Холокоста в бундестаге дописали Тору

На церемонии в бундестаге произошла символическая передача эстафеты памяти от переживших Холокост новому поколению евреев в ФРГ. Ее участники вспомнили обо всех жертвах национал-социализма.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель участвует в дописывании древнего свитка 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель участвует в дописывании древнего свитка 

В молитвенной комнате бундестага 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, произошло необычное для немецкого парламента событие. При участии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), председателя бундестага Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), согласно еврейской традиции, были внесены последние буквы в старинную, отреставрированную и получившую новую жизнь Тору. 

Участники церемонии в бундестаге в память о жертвах Холокоста

Участники церемонии в бундестаге в память о жертвах Холокоста

Написанная в 1793 году для еврейской общины Зульцбаха, она пережила не только пожар города, но и погромы "хрустальной ночи", став, как отметил Вольфганг Шойбле, уникальным свидетелем более чем двухсот лет противоречивой германо-еврейской истории. Истории, которая, по его словам, знала "фазы терпимости и времена изоляции, волны гонений, так же, как и успехи в искусстве и культуре, в науке и экономике. Были в ней и преступления против человечности".

По словам раввина Элиаса Дрейя (Elias Dray), который и нашел древний свиток, символическая церемония внесения последних букв в старинную Тору при непосредственном участии высокопоставленных лиц ФРГ должна продемонстрировать, что Германия берет на себя обязательства и в дальнейшем "защищать еврейскую общину от нападок" и "построить будущее, в котором еврейская жизнь в стране вновь будет открытой, зримой и безопасной".

Вспоминая о жертвах национал-социализма и Холокоста

Ежегодно 27 января в бундестаге вспоминают о жертвах Холокоста и обо всех жертвах национал-социализма. С 1996 года по инициативе Романа Херцога (Roman Herzog), занимавшего в то время пост федерального президента ФРГ, 27 января в стране стали отмечать национальный День памяти жертв национал-социализма.

День памяти жертв Холокоста. В бундестаге вспомнили обо всех жертвах

День памяти жертв Холокоста. В бундестаге вспомнили обо всех жертвах

А 1 ноября 2005 года Генассамблеей ООН, в ознаменование 60-й годовщины освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим 27 января 1945 года, был учрежден международный День памяти жертв Холокоста .  

Открывая торжественную церемонию в бундестаге, Вольфганг Шойбле напомнил, что в этот день в Германии поминают "европейских евреев, цыган, славянские народы, подневольных рабочих, военнопленных", людей "преследуемых и убитых по политическим или религиозным мотивам", уничтоженных гомосексуалов и людей с ограниченными возможностями, тех, "кто мужественно сопротивлялся нацистскому режиму, кто сохранял свою человечность и платил за это жизнью".

Передавая эстафету памяти

Второй раз за 25 лет во время ежегодной церемонии в бундестаге выступили два приглашенных гостя: бывшая глава Центрального совета евреев в Германии, сейчас возглавляющая еврейскую общину Мюнхена и Верхней Баварии, Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) и немецкий политик Марина Вайсбанд (Marina Weißband). 88-летняя Кноблох пережила Холокост ребенком, ее спасла домработница, спрятавшая девочку на ферме в Баварии. 33-летняя уроженка Киева Вайсбанд представляет новое поколение еврейской общины в Германии, которая на 90 процентов состоит из выходцев с территории бывшего Советского Союза.

Шарлотте Кноблох 

Шарлотте Кноблох 

Несмотря на различие в возрасте, обе женщины говорили, по сути, об одном. Кноблох описала, как на себе столкнулась с издевательствами, которым евреи подвергались в тридцатые годы прошлого века, и под аплодисменты уточнила: "Тот, кто сравнивает меры по борьбе с коронавирусной инфекцией с национал-социалистической политикой в отношении евреев, умаляет антисемитский государственный террор и Холокост. Это неприемлемо!". А Марина Вайсбанд подчеркнула, что и 76 лет спустя евреям в Германии опасно быть "видимыми", что "общинная почта отправляется в конвертах без опознавательных знаков, а в общественный центр, еврейскую школу и детский сад люди проходят мимо вооруженных охранников".

Марина Вайсбанд

Марина Вайсбанд

С каждым годом число переживших Холокост, и тех людей, которые стоят у истоков немецкой культуры памяти, неумолимо сокращается. По сути, в своей речи Шарлотте Кноблох передала эстафету памяти новому поколению, призванному не только продолжить 1700-летнюю историю евреев в Германии, но и не допустить повторения самых страшных ее страниц. Недаром же она завершила свою речь обращением к молодым людям: "Помните, нет лучшего компаса, чем ваше сердце. Не позволяйте никому диктовать, кого вам любить и кого ненавидеть". И это непростая задача. Как сказала в своем выступлении Марина Вайсбанд, их поколение должно найти способ продолжить хранить память о Холокосте, "не превращая себя самих в живое напоминание".

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  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

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  • Еврейское кладбище в Вормсе

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    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

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  • Синагога в Ульме

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  • Синагога в Регенсбурге

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    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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В День памяти жертв Холокоста в германском бундестаге выступит уроженка Киева Марина Вайсбанд (26.01.2021)

 

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