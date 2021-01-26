В День памяти жертв Холокоста в бундестаге выступит уроженка Киева. Кто она?

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста. В 2014 году на такой церемонии перед немецкими депутатами выступал российский писатель Даниил Гранин, речь которого о блокаде Ленинграда потрясла парламентариев.

Cвидетелей Холокоста с каждым годом в живых остается все меньше. Поэтому в бундестаге задумались о предстоящей смене поколений среди тех, кто рассказывает о Холокосте. В этом году на памятной церемонии пригласили выступить представительниц как старшего, так и молодого поколения: 88-летнюю бывшую главу Центрального совета евреев в Германии, сейчас возглавляющую еврейскую общину Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) и внучку переживших Холокост евреев из Украины, 33-летнюю Марину Вайсбанд (Marina Weisband), ранее возглавлявшую одну из политических партий Германии.

Новая культура памяти в Германии

Марина Вайсбанд родилась в Киеве. В 1994 году, когда ей было 6 лет, родители переехали с ней в Германию. Родом Марина из еврейской семьи. "Я знаю, что часть моей семьи была в эвакуации, что моя прабабушка спасала своих детей. Но в кругу семьи нечасто говорили на эту тему", - рассказывает она. Тем не менее Марина Вайсбанд считает, что Холокост для всех, кто его пережил, является травмой, которая передается от родителей детям. Она уверена, что перестать говорить о Холокосте невозможно, но в то же время считает, что пришла пора для новой культуры памяти: "помнить об умерших, думать о живых".

Марина Вайсбанд со своей матерью Оксаной

По словам Марины Вайсбанд, антисемитизм и расизм в Германии никогда не исчезали полностью. Она часто получает письма с угрозами и признаниями в ненависти к евреям. "От немецкого общества я ожидаю, чтобы люди не только не участвовали в таком, но и не молчали, когда это видят", - говорит Марина Вайсбанд. По ее мнению, лучший способ бороться с антисемитизмом - избавляться от клише, от образа жертвы, с которым до сих пор связывают евреев. Именно поэтому осенью 2020 года она запустила YouTube-проект "Спроси еврея", где отвечает на вопросы онлайн-пользователей о современной жизни евреев в Германии. "Я хочу, чтобы на мои слова "я еврейка", мне отвечали "ну, окей". Я хочу, чтобы во мне видели, в первую очередь, человека", - говорит Марина Вайсбанд.

Что известно о Марине Вайсбанд?

Марина Вайсбанд - очень узнаваемый в Германии человек. Еще будучи студенткой, она стала известным политиком. В 2011 году после ее спонтанного выступления на съезде Партии пиратов Марину выбрали сопредседателем партии. Партия пиратов была создана в Германии в 2006 году и придерживалась леволиберальных взглядов. "Пираты", прежде всего, выступали за свободу в интернете, против слежки за онлайн-пользователями.

Марина Вайсбанд выступает на одном из ток-шоу на немецком канале ZDF

"Интернет дает нам революционные возможности для развития демократии и обмена мнениями", - говорила Марина на одном из неформальных семинаров по шифрованию электронных писем в Мюнстере в 2013 году. Она возглавляла партию на пике ее популярности и была частой гостьей в ток-шоу на ведущих немецких каналах. "Я свою дочь стала видеть намного чаще - каждый вечер в телевизоре", - вспоминает мать Марины, Оксана Вайсбанд. В 2013 году Марина Вайсбанд написала книгу о современной демократии, и еще до выхода издания выставила текст в интернет для бесплатного скачивания. Настоящая пиратка!

В феврале 2014 года, в разгар Евромайдана, Марина Вайсбанд отправилась на родину. Она освещала происходящее в Киеве в немецких СМИ, а также делилась с украинцами своим опытом о том, как делать "политику без политиков". "Я должна сказать честно, меня задолбали после этого. Путинские тролли поломали мне твиттер. Я перестала говорить публично про Украину", - рассказывает Марина.

Почему Вайсбанд ушла из активной политики

В 2015 году Марина Вайсбанд покинула Партию пиратов, которая, по ее мнению, стала слишком консервативной. "Я думаю, что мы были наивными, когда говорили, что если есть интернет, то автоматически все будет демократично. Интернет сам по себе не делает нас свободнее. Он, наоборот, может стать инструментом тотального контроля. Интернет, как мегафон, усиливает те силы, которые есть в обществе", - говорит она.

Тем не менее Марина Вайсбанд не перестала верить ни в силу интернета, ни в электронную демократию. Она разработала онлайн-платформу aula, в рамках которой школьники могут представлять свои идеи и таким образом влиять на школьную жизнь. Закончив факультет психологии Мюнстерского университета, Марина Вайсбанд посвятила себя сфере образования. Она по-прежнему активна и в политике, где на правах рядового члена партии Союз-90/"зеленые" "лоббирует интересы школьников".

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