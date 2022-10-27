"Камни преткновения": чтобы вспоминать о жертвах каждый день
Вера Лунева
34 мин. назад
Проект "Камни преткновения" Гунтера Демнига - крупнейший в мире децентрализованный мемориал. За 30 лет немецкий художник установил более 90 тысяч камней-табличек с именами жертв национал-социализма.
https://p.dw.com/p/4IioA
Реклама
Наш путь в настоящем опирается на прошлое: на достижения, радости и боль прошлых поколений. Чтить память - наша обязанность. Проект Гунтера Демнига - о сохранении памяти не в музее за толстым стеклом, а о ее присутствии в нашей обычной жизни, по дороге из дома в офис или на встречу с друзьями. Память - это часть пути, который мы проходим каждый день. Такова идея немецкого художника Гунтера Демнига, которому сегодня, 27 октября, исполняется 75 лет. "Человек забыт лишь тогда, когда его имя забыто", - говорит он в документальном фильме Дёрте Франке (Dörte Franke) "Камень преткновения" ("Stolperstein").
"Камни преткновения", размером 96 на 96 миллиметров, устанавливаются художником на тротуарах рядом с последним местом проживания, работы или учебы тех, кто был депортирован, убит или доведен до самоубийства. Среди жертв национал-социализма были евреи, синти и рома, те, кого преследовали по политическим и религиозным мотивам, гомосексуалы, бездомные, подневольные работники, люди с психическими и/или физическими особенностями. Им, без вины пострадавшим, и посвящен проект "Камни преткновения".
"Камнипреткновения" - началопути
Первый проект Демнига - "Дорога воспоминаний" ("Spur der Erinnerungen") - был посвящен жертвам среди представителей народов синти и рома. А первая латунная табличка на тротуаре появилась у городской ратуши в Кельне. Выбор неслучаен и символичен: еврейская община существовала в этом городе с первого века нашей эры, и именно здесь, рядом с ратушей, находился большой еврейский квартал Кельна.
О старте проекта в разговоре с DW вспоминает Карл-Хайнц Мерфельд (Karl-Heinz Merfeld), бывший руководитель пресс-службы мэра Кельна и отдела экономического развития города: "Когда в 1996 году Демниг (на тот момент без официального разрешения городских властей) установил первые "Камни преткновения", кельнцы восприняли это скептически, даже с некоторым возмущением. Однако скептицизм быстро сменился восхищением художником, который неустанно ездит по Европе, чтобы увековечить память о жертвах диктатуры. Сегодня жители Кельна гордятся тем, что первые "Камни" были заложены в их городе и в Берлине".
Сегодня прежде, чем табличка будет установлена, необходимо получить специальное "Разрешение на укладку "Камня преткновения" в общественном месте". После установки "Камень" становится частью общественного пространства и переходит в муниципальную собственность. Работы по изготовлению и установке "Камней" финансируются за счет спонсорских взносов, пожертвований, каждый обходится примерно в 130 евро. При этом количество заявок так велико, что на сегодня расписание художника полностью занято вплоть до августа следующего года.
"Камнипреткновения" сейчас
Неудивительно, что на протяжении всех этих лет проект вызывает огромный общественный резонанс, и у него появились как сподвижники, так и критики. Так, в Мюнхене после многолетней дискуссии городским советом и Еврейской общиной Мюнхена и Верхней Баварии (Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) в 2015 году было принято решение не устанавливать "Камни".
Первый "Камень преткновения" в Киеве был установлен в 2021 году - в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яре. В этом году первые шесть табличек появились в ирландском Дублине. В Швейцарии в нескольких городах также установлены мемориальные "Камни" - в память о швейцарцах, пострадавших от национал-социализма.
Проект живет, расширяется и дополняется новыми инициативами, такими как российский "Последний адрес". А в 2018 году на улице испанского острова Мальорка были установлены первые "Камни памяти" о жертвах диктаторского режима Франсиско Франко.
Историк Томас Шааршмидт (Thomas Schaarschmidt) из Центра современной истории им. Лейбница в Потсдаме считает "Камни" крайне важным вкладом в культуру памяти, ведь они "наглядно показывают современной молодежи, какой была реальность при режиме национал-социализма".
"Камнипреткновения" - деложизниГунтераДемнига
Сегодня, 27 октября, уроженцу Берлина Гунтеру Демнигу исполняется 75 лет, из которых более тридцати он посвятил проекту "Камни преткновения". В интервью для Пресс-портала протестантской церкви (Evangelischer Pressedienst) он признается, что "проезжает за год порядка 50 - 60 тысяч километров". Сегодня для установки ему приходится брать с собой специальную подушку, чтобы подкладывать под колени. Но он будет продолжать работу до тех пор, пока ему позволяет здоровье. Размышляя о будущем дела всей своей жизни, художник уверен, что "оно будет продолжено".