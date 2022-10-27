"Камни преткновения": чтобы вспоминать о жертвах каждый день

Наш путь в настоящем опирается на прошлое: на достижения, радости и боль прошлых поколений. Чтить память - наша обязанность. Проект Гунтера Демнига - о сохранении памяти не в музее за толстым стеклом, а о ее присутствии в нашей обычной жизни, по дороге из дома в офис или на встречу с друзьями. Память - это часть пути, который мы проходим каждый день. Такова идея немецкого художника Гунтера Демнига, которому сегодня, 27 октября, исполняется 75 лет. "Человек забыт лишь тогда, когда его имя забыто", - говорит он в документальном фильме Дёрте Франке (Dörte Franke) "Камень преткновения" ("Stolperstein").

Гунтер Демниг и его "Камни преткновения" Фото: Nadine Weigel/dpa/picture alliance

"Камни преткновения", размером 96 на 96 миллиметров, устанавливаются художником на тротуарах рядом с последним местом проживания, работы или учебы тех, кто был депортирован, убит или доведен до самоубийства. Среди жертв национал-социализма были евреи, синти и рома, те, кого преследовали по политическим и религиозным мотивам, гомосексуалы, бездомные, подневольные работники, люди с психическими и/или физическими особенностями. Им, без вины пострадавшим, и посвящен проект "Камни преткновения" .

" Камни преткновения " - начало пути

Первый проект Демнига - "Дорога воспоминаний" ("Spur der Erinnerungen") - был посвящен жертвам среди представителей народов синти и рома. А первая латунная табличка на тротуаре появилась у городской ратуши в Кельне. Выбор неслучаен и символичен: еврейская община существовала в этом городе с первого века нашей эры, и именно здесь, рядом с ратушей, находился большой еврейский квартал Кельна.

О старте проекта в разговоре с DW вспоминает Карл-Хайнц Мерфельд (Karl-Heinz Merfeld), бывший руководитель пресс-службы мэра Кельна и отдела экономического развития города: "Когда в 1996 году Демниг (на тот момент без официального разрешения городских властей) установил первые "Камни преткновения", кельнцы восприняли это скептически, даже с некоторым возмущением. Однако скептицизм быстро сменился восхищением художником, который неустанно ездит по Европе, чтобы увековечить память о жертвах диктатуры. Сегодня жители Кельна гордятся тем, что первые "Камни" были заложены в их городе и в Берлине".

"Камни преткновения" в Пенцберге Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Сегодня прежде, чем табличка будет установлена, необходимо получить специальное "Разрешение на укладку "Камня преткновения" в общественном месте". После установки "Камень" становится частью общественного пространства и переходит в муниципальную собственность. Работы по изготовлению и установке "Камней" финансируются за счет спонсорских взносов, пожертвований, каждый обходится примерно в 130 евро. При этом количество заявок так велико, что на сегодня расписание художника полностью занято вплоть до августа следующего года.

" Камни преткновения " сейчас

Неудивительно, что на протяжении всех этих лет проект вызывает огромный общественный резонанс, и у него появились как сподвижники, так и критики. Так, в Мюнхене после многолетней дискуссии городским советом и Еврейской общиной Мюнхена и Верхней Баварии (Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) в 2015 году было принято решение не устанавливать "Камни".

Первый "Камень преткновения" в Киеве был установлен в 2021 году - в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яре. В этом году первые шесть табличек появились в ирландском Дублине. В Швейцарии в нескольких городах также установлены мемориальные "Камни" - в память о швейцарцах, пострадавших от национал-социализма.

Проект живет, расширяется и дополняется новыми инициативами, такими как российский "Последний адрес". А в 2018 году на улице испанского острова Мальорка были установлены первые "Камни памяти" о жертвах диктаторского режима Франсиско Франко.

Гунтер Демниг устанавливает "Камень преткновения" у ратуши Гамбурга Фото: Malte Christians dpa/lno/picture alliance

Историк Томас Шааршмидт (Thomas Schaarschmidt) из Центра современной истории им. Лейбница в Потсдаме считает "Камни" крайне важным вкладом в культуру памяти, ведь они "наглядно показывают современной молодежи, какой была реальность при режиме национал-социализма".

" Камни преткновения " - дело жизни Гунтера Демнига

Сегодня, 27 октября, уроженцу Берлина Гунтеру Демнигу исполняется 75 лет, из которых более тридцати он посвятил проекту "Камни преткновения". В интервью для Пресс-портала протестантской церкви (Evangelischer Pressedienst) он признается, что "проезжает за год порядка 50 - 60 тысяч километров". Сегодня для установки ему приходится брать с собой специальную подушку, чтобы подкладывать под колени. Но он будет продолжать работу до тех пор, пока ему позволяет здоровье. Размышляя о будущем дела всей своей жизни, художник уверен, что "оно будет продолжено".

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