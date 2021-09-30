 В Киеве установили первый ″камень преткновения″ | Новости из Германии об Украине | DW | 30.09.2021

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Украина

В Киеве установили первый "камень преткновения"

Посвященные жертвам нацистов "камни преткновения" уже ранее были установлены в нескольких украинских городах. В 80-ю годовщину массового расстрела в Бабьем Яру первый такой памятный знак появился и в Киеве.

Первый камень преткновения в Киеве

Первый "камень преткновения" в Киеве

В 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице Украины впервые появился "камень преткновения" - объект самого масштабного в мире децентрализованного мемориала, посвященного памяти людей, преследовавшихся в годы нацизма. В четверг, 30 сентября, в мостовую возле дома по адресу Фроловская улица, 3 вмонтирован бетонный кубик с латунной табличкой с именем Людмилы Ткач, которой в 1941 году в пятилетнем возрасте вместе с мамой удалось спастись от расстрела в Бабьем Яру.

Как рассказала корреспонденту DW посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen), в ближайшее время в Киеве запланировано установить 10 "камней преткновения", а в течение нескольких лет их число предполагается довести до 80. Подробная информация о судьбах людей, которым они посвящены, включая фотографии и архивные материалы, будет выкладываться на сайте http://kyivstones.org.

Инициатор проекта - посольство ФРГ

Как сообщило посольство Германии в Киеве, выступившее инициатором проекта "Один камень, одна жизнь", установленные в украинской столице "камни преткновения" будут посвящены не только жертвам Холокоста, но и тем, кому удалось выжить.

Проект осуществляется в сотрудничестве с Украинским центром изучения истории Холокоста при поддержке Киевской городской администрации и украинского отделения Гёте-Института.

"Камни преткновения" (Stolpersteine) - проект кёльнского художника Гунтера Демнига (Gunter Demnig), начатый в 1993 году. Он посвящен не только жертвам Холокоста, но и всем людям, преследовавшимся нацистами в 1933-1945 годах, - евреям, синти и рома, борцам Сопротивления, гомосексуалам, "Свидетелям Иеговы", жертвам "эвтаназии" и т.д. Подобные знаки установлены уже во многих странах Европы, в частности, в нескольких украинских городах: в Ровно, Черновцах и Переяславе-Хмельницком.

Трагедия Бабьего Яра

Во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны в Бабьем Яру на окраине Киева были убиты десятки тысяч военнопленных и мирных жителей. Число жертв, по разным оценкам, составило от 70 до 200 тысяч человек. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в овраге Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч евреев.

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    Автор: Инга Ваннер


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