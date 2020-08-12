Забытые дети подневольных работниц "третьего рейха"

"Камни преткновения" (Stolpersteine) - самый масштабный децентрализованный мемориал в мире. Только в Гамбурге тысячи латунных табличек на тротуарах напоминают о жертвах времен национал-социализма. Сейчас в квартале Лангенхорн, где ранее находился барак для детей подневольных работниц, появилось еще 49 камней преткновения. На них - имена детей, погибших здесь во время Второй мировой войны. В основном это дети из Восточной Европы, матери которых были вывезены на территорию "третьего рейха" для принудительного труда.

Случайное открытие

Около десяти лет назад гамбургский психолог Маргот Лёр (Margot Löhr) случайно натолкнулась на информацию о них: она планировала публикацию на другую тему и изучала гамбургскую книгу регистрации смерти. При этом обнаружила многочисленные фамилии детей и младенцев, у которых в качестве места жительства был указан один из бывших трудовых лагерей в Гамбурге, которых в городе было свыше тысячи. "Я хотела больше узнать об их судьбах", - подчеркивает Маргот Лёр.

В общей сложности она насчитала 418 детей, в том числе множество младенцев, которые стали жертвами нацистского режима. Многие женщины и их дети в возрасте от 10 до 14 лет были вынуждены работать на производстве или в сельском хозяйстве. Среди них была и четырехлетняя девочка по имени Надежда, которая оказалась с родителями в лагере Гогенцоллернринг (Hohenzollernring) под Гамбургом. Позже в своих мемуарах она вспоминала о том, как тяжело ее родителям и 14-летнему брату приходилось работать на фабрике, и как брата жестоко избили охранники за то, что он случайно уронил слишком тяжелую бочку.

Убийства младенцев

Марго Лёр особенно потрясли судьбы тогдашних молодых женщин - Розены и Алисы, которые находились в лагере Айдельштедт (Eidelstedt) под Гамбургом. Две чешские еврейки, прибывшие из концлагеря Освенцим, вынуждены были скрывать свою беременность из-за страха за свою жизнь. В лагере не должно было быть беременных женщин. В декабре 1944 года Розена родила здорового мальчика, которого у нее тут же отняли. Чуть позже надзирательница лагеря показала матери ее мертвого ребенка.

Маргот Лёр

Она положила его в картонную коробку, а комендант лагеря Вальтер Кюммель (Walter Kümmel) утопил его. Лишь в начале 1970-х годов в окружном суде Гамбурга началось рассмотрение дела, в котором обе матери дали показания в качестве свидетельниц. Однако причастность Кюммеля к убийству новорожденного была расценена "лишь как пособничество убийству". Суду не хватило доказательств того, что тогдашний комендант совершил преступление из низменных побуждений.

Жертвы жили с клеймом на родине

Многие женщины были вынуждены делать аборты. Об этом молчали не только в послевоенной Германии. На родине эти женщины в большинстве случаев почти не рассказывали об этом тяжелом периоде их жизни. Дети подневольных работниц, родившиеся в лагерях Германии, нередко на родине считались детьми "предателей родины".

Маргот Лёр написала книгу, в которой рассказывает о более 400 таких судеб. Во многом благодаря ей, история подневольных работниц в Гамбурге теперь хорошо изучена. Только на гамбургском кладбище Ольсдорф похоронены 246 детей. В 1959 году большинство этих могил по прошествии долгого времени после захоронения были снесены. Осенью 2020 года будут заложены новые камни преткновения в память о забытых гамбургских детях.

Смотрите также: