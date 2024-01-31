Журналисты: Куратор соцсетей АдГ встречался с неонацистами

Арне Фридрих Мёриг, близкий к сопредседательнице партии Вайдель, на встрече неонацистов и правопопулистов из АдГ под Берлином рассказывал об "агентстве влияния" правого толка, выяснили журналисты.

В скандальной встрече неонацистов и представителей правопопулистской "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Потсдаме участвовало больше людей, приближенных к руководству этой партии, чем считалось ранее. Об этом говорится в расследовании медиакомпаний WDR NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, опубликованном во вторник, 30 января.

В частности, Арне Фридрих Мёриг (Arne Friedrich Mörig) - сотрудник аппарата сопредседательницы партии Алис Вайдель (Alice Weidel) и сын организатора встречи - в ходе мероприятия в ноябре 2023 года рассказывал собравшимся о предполагаемом новом "агентстве влияния" правого толка, отмечают журналисты. По их данным, с конца 2022 года у Мёрига был контракт на ведение аккаунтов АдГ в социальных сетях, включая аккаунты лидеров фракции в бундестаге. Мёриг получал зарплату непосредственно из средств федерального правления АдГ, а именно из личного бюджета, к которому Вайдель как лидер партии имеет прямой доступ, указали расследователи.

Планы Мёдига по "альтернативе YouTube" с правым уклоном

Кроме того, в конце 2023 года, после встречи в Потсдаме и до появления резонансной публикации Correctiv о встрече ультраправых, Мёриг представил федеральному правлению АдГ планы по созданию "агентства влияния" для увеличения присутствия партии в социальных сетях, выяснили журналисты. Речь шла о создании "альтернативы YouTube". По данным проекта Netzpolitik , выступающего за права пользователей в интернете, цель состояла в привлечении YouTube-пользователей с широкой аудиторией, которые исключены из монетизации на YouTube из-за специфики своего контента, поясняется в расследовании.

Отношения с Мёригом и еще одним участником собрания в Потсдаме - консультантом Вайдель Роландом Хартвигом (Roland Hartwig) - был расторгнуты после того, как подробности о скандальной встрече стали известны общественности, указали авторы расследования. Вайдель, Мёриг, Хартвиг и представители АдГ не ответили на просьбу журналистов дать разъяснения о связанных с партией участниках встречи и о содержании встречи.

Что известно о встрече неонацистов и АдГ

О тайной встрече правопопулистов из АдГ с неонацистами и правыми радикалами стало известно после публикации расследования Correctiv. Из материала следовало, что участники собрания обсуждали выселение беженцев и иностранцев из ФРГ. Главным выступающим, как пояснили журналисты, был Мартин Зельнер (Martin Sellner), лидер неонацистского движения Neue Rechte ("Новые правые").

В руководстве АдГ подтвердили участие в скандальном мероприятии лишь Роланда Хартвига и отметили, что ни он, ни Алис Вайдель не знали о планируемом выступлении Зельнера. А на саму встречу Хартвиг приехал, чтобы представить новый проект для соцсетей.

После публикации Correctiv в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета правопопулистской АдГ.

Смотрите также: