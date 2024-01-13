Лидер ХДС Мерц против процедуры запрета АдГ

Дебаты о запрете АдГ разгорелись на фоне сообщений о тайном обсуждении правопопулистами, неонацистами и праворадикалами массовой депортации мигрантов из ФРГ. Лидер ХДС считает, что запрещение сделает из партии мученика.

Лидер оппозиционного в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступает против возбуждения дела о запрете правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на фоне сообщений о тайном обсуждении плана депортации миллионов мигрантов из ФРГ. Этот процесс займет годы и только укрепит АдГ "в ее роли мученицы", заявил он в субботу, 13 января, в Гейдельберге, где завершилось закрытое заседание федерального правления ХДС.

"Я считаю, что мы должны бороться с этой партией политическими средствами", - приводит слова политика агентство dpa. По словам Мерца, запрет всегда остается возможным как крайняя мера, которую никогда не следует исключать. На настоящий же момент задачу всех политических партий Германии лидер ХДС видит в том, чтобы добиться, чтобы подобный политический экстремизм и правый популизм не были допустимы в приличном обществе.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) также с осторожностью отнесся к идее запрета правопопулистской партии. "Я не могу судить о шансах на успех - этот процесс, вероятно, займет очень много времени", - заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Для запрета партии в ФРГ установлены жесткие требования

Бывший председатель Федерального конституционного суда Ханс-Юрген Папир (Hans-Jürgen Papier) предупредил, что процедура запрета "только сыграет на руку АдГ". Кроме того, по его словам, основным законом в ФРГ установлены очень жесткие требования для запрета партии - а именно, должно иметь место нападение на фундаментальные принципы правового государства и демократии в агрессивной и боевой форме, например в виде попытки переворота с той или иной степенью применения насилия. "Я считаю, что в настоящее время применение запрета является неправильным", - заявил Папир газете Tagesspiegel.

В то же время однопартийцы Мерца по ХДС премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Daniel Günther), бывший уполномоченный по делам Восточной Германии Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz) и ряд других политиков выступают за возбуждение процедуры запрета "Альтернативы для Германии".

Дебаты о возможном запрете АдГ вспыхнули в Германии после того, как стало известно о тайной встрече представителей этой партии с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждался план "реэмиграции" - "массового выдворения" из ФРГ не только иностранцев - беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с миграционным фоном.

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