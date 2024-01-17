Более 10 000 человек протестовали против АдГ в Кельне

Более 10 000 человек вышли на протест против правопопулистской пертии "Альтернатива для Германии" в Кельне. Один из лозунгов гласил: АдГ - зачинатель фашизма". Аналогичные акции проходили и в других крупных городах ФРГ.

Более 10 000 человек вышли на протест против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в центре Кельна вечером во вторник, 16 января, передает агентство dpa. Площадь Хоймаркт, где проходила акция, была полностью заполнена, как и ведущие в ней переулки, сообщили в полиции.

На площади играла живая музыка, протестущие держали флаги ЕС и радужные флаги ЛГБТ-сообщества. На плакатах были, в том числе, такие лозунги: "Мы разноцветные! Нас больше!", "АдГ - зачинатель фашизма" и "Нацисты тайком едят дёнеры". Участники акции призывали защитить демократию, некоторые из них высказывались за запрет "Альтернативы для Германии".

Аналогичная акция прошла вечером 16 января также в городе Шверин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В ней, по данным СМИ, приняли участие около 1600 человек.

На акцию против АдГ вышли Шольц и Бербок

Акция протеста против правых экстремистов прошли в последние дни и в других городах Германии, включая Берлин. В Потсдаме, столице земли Бранденбург, в воскресенье в такой акции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Поводом для демонстраций cтал скандал вокруг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Журналисты узнали, что представители АдГ на тайной встрече с неонацистами и правыми радикалами обсуждали выселение беженцев и иностранцев из ФРГ.

На фоне этого в Германии разгорелись дебаты о возможном запрете партии, которой на федеральном уровне предъявлено подозрение в экстремизме. Против высказался лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - он считает, что запрет "Альтернативы для Германии" создаст вокруг этой партии ореол мученичества. Поэтому Мерц призвал бороться с АдГ политическими методами.

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