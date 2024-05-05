Шольц об атаке на депутата в Дрездене: Это угроза демократии

Кандидата в Европарламент от СДПГ Маттиаса Экке жестоко избили в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокомментировал произошедшее в Дрездене нападение на члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке (Matthias Ecke), назвав действия преступников "угрозой демократии". Об этом Шольц заявил, выступая на Конгрессе Партии европейских социалистов в Берлине в субботу, 4 мая.

По словам Шольца, инцидент с Экке является результатом "атмосферы, созданной в результате стравливания людей друг с другом". "Мы никогда не должны мириться с подобными актами насилия. Мы должны противостоять им вместе", - цитирует канцлера издание немецкая медиакомпания ZDF .

На 41-летнего Экке напали вечером 3 мая в столице Саксонии, когда он расклеивал предвыборные плакаты - политик баллотируется на выборы в Европарламент, которые должны состояться в июне 2024 года. Der Spiegel писал, что политик был госпитализирован с переломом лицевых костей, ему потребовалась операция. Другие расклейщики плакатов СДПГ также подверглись нападениям, оскорблениям и запугиванию со стороны "группы хулиганов", заявили в местном отделении партии.

Нападение на немецкого политика осудил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы являемся свидетелями неприемлемых эпизодов преследования политических представителей и роста крайне правого экстремизма, который напоминает нам о темных временах прошлого", - написал глава евродипломатии в соцсети X.

В СДПГ связывают нападение на депутата с деятельностью АдГ

По данным полиции, напавшие на Экке преступники были молодыми мужчинами, одетыми в черное, свидетели отнесли их к "правому спектру". Расследование ведет отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Если будет доказано, что нападение совершено по политическим мотивам, то речь идет о "серьезной атаке на демократию", заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Мы сталкиваемся с новым уровнем антидемократического насилия", - добавила она, отметив, что благоприятную атмосферу для этого создают "экстремисты и популисты".

Региональные лидеры СДПГ Хеннинг Хоманн (Henning Homann) и Катрин Мишель (Kathrin Michel) напрямую упомянули правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии (АдГ) "и других правых экстремистов" в своем комментарии по поводу инцидента. "Их сторонники теперь совершенно раскованы и явно рассматривают нас, демократов, как то, с чем можно поиграть", - заявили политики.

В Германии в последнее время участились нападения на политиков

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер (Armin Schuster) отметил, что в регионе с начала года было зафиксировано 112 актов насилия, связанных с предстоящими осенью выборами в ФРГ. 30 преступлений из этого списка были направлены против людей, занимающих те или иные политические посты.

Эта тенденция наблюдается не только в Саксонии. 2 мая в Эссене подверглись нападению два политика от партии "зеленых" - депутат бундестага Кай Геринг (Kai Gehring) и третий бургомистр и зампредседателя городского совета Эссена Рольф Флис (Rolf Fliß). По словам Геринга, к ним подошла группа граждан, но "изначально дружеская беседа" внезапно переросла в оскорбления и нападение на Флиса, который в результате получил легкие ранения. Нападавшие сбежали с места преступления.

Другой подобный инцидент в отношении представителя партии "зеленых" произошел 27 апреля в Бранденбурге. Около 50 демонстрантов создавали препятствия вице-председателю бундестага Катрин Геринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) на пути к служебной машине. Ей удалось уехать с места инцидента только после того, как прибыло подкрепление полиции.