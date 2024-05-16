Войны, Россия, беженцы: почему молодежь Германии - за АдГ?

В чем причины взлета популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" у молодежи? Как это связано с экономикой ФРГ, с войной РФ против Украины и соцсетями? Интервью с автором нашумевшего исследования.

Немецкая молодежь резко поправела, об этом свидетельствует актуальное социологическое исследование. Незадолго до выборов в Европарламент, запланированных на 9 июня, в Германии обсуждают резонансные данные опроса о настроениях поколения Z или "зумеров", то есть родившихся в эпоху цифровизации - не путать с Z как символом войны России против Украины. Политические симпатии тех, кому сегодня от 14 до 29 лет, сдвинулись вправо, самая популярная в этой группе населения - правопопулистская, частично признанная правоэкстремистской, антиевропейская, антимигрантская и пророссийская партия "Альтернатива для Германии"(АдГ).

Опубликованное в апреле исследование Jugend in Deutschland 2024 показало, что уровень поддержки АдГ составляет 22 процента. Это почти вдвое больше, чем в 2023 и 2022 году (12 и 9 процентов соответственно). На втором месте с 20 процентами - оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС. Популярность правящей в Германии "светофорной" коалиции - "зеленых", социал-демократов и либералов - упала. О результатах исследования DW поговорила с одним из его соавторов Килианом Хампелем (Kilian Hampel).

DW: Ваше исследование показало, что немецкая молодежь стала более пессимистичной, недовольство политическим и экономическим развитием страны выросло. Больше всего молодых беспокоит инфляция, на втором месте - войны в Украине и на Ближнем Востоке, на третьем - дороговизна/нехватка жилья. Это не сильно отличается от негативных настроений общества в целом. Один из главных ваших выводов - молодежь сильно поправела. Что это значит? Как вы это объясняете?

Килиан Хампель: Это тренд не только среди молодежи. Но молодые довольно долго ему сопротивлялись. Теперь направление изменилось, это связано с тем, что молодежь очень недовольна своим положением. Сдвиг вправо мы зафиксировали на примере отношения к партиям. Опрос проводился в январе-феврале 2024 года, незадолго до массовых протестов в Германии против ультраправых, думаю, что сегодня показатели были бы более низкие. Но, в целом, настроения не изменились.

- Партия "Альтернатива для Германии" лидирует в вашем опросе, ее популярность выросла за два года почти в два раза. Похожие показатели во всех возрастных группах. Но чем АдГ привлекательна для молодежи?

Килиан Хампель Фото: Marco Urban

- 22 процента у АдГ среди молодежи - это минус голоса тех, кто не пойдет голосовать. Если оставить их голоса, то показатель АдГ составит 14,5 процентов, и так она останется на первом месте. АдГ умеет успешно обращаться к молодежи, прямо говорить о том, что ее беспокоит. Молодежь считает, что политики ее не видят, не учитывают ее интересы, поэтому она сильно недовольна правительством. Недовольство политической ситуацией в целом - на рекордном уровне. Когда недовольство в стране растет на всех уровнях, это всегда улучшает позиции оппозиции. Это видно на примере АдГ и ХДС/ХСС. Это нормальный процесс, но АдГ при этом еще и удается успешно общаться с молодежью, используя цифровые технологии. АдГ с большим отрывом лидирует по активности в TikTok. Другие партии подтянулись уже в последнее время, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) завел аккаунт в TikTok, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

- Ваше исследование показало, что соцсети - источник новостей номер один для немецкой молодежи. Возможно, сила АдГ как раз в слабости других?

- Да, в том числе. АдГ увидела, что другие там малоактивны и начала, например, делать стримы своих пресс-конференций, просто с мобильного телефона. Другие партии, возможно, думали, что молодых это не интересует.

- Считается, что в соцсетях легко распространять неправду, полуправду и пропаганду. Нашли ли вы подтверждение тому, что молодежь там легче обмануть?

- Мы это в деталях не изучали, но заметили, что число тех, кто использует TikTok среди сторонников АдГ очень высоко. Мы также заметили, что видео в TikTok очень простые, это доступный молодежи язык, у АдГ это хорошо получается. Фразы типа "правительство работает против тебя" намного эффективнее, чем сухой язык бюрократии.

- В вашем исследовании есть такая фраза: "Особенно АдГ, похоже, выигрывает от того, что поддерживает Россию в войне против Украины, и этим создает впечатление, что может восстановить политическую и экономическую стабильность". АдГ сдержанно осуждает вторжение РФ в Украину, призывает к окончанию войны путем дипломатии, выступает против поставок Киеву оружия, за снятие санкций с России и восстановление газопроводов "Северный поток". Почему вы считаете, что именно позиция АдГ по войне России против Украины находит отклик у молодых немцев?

- Война России против Украины многих шокировала и напугала, мы это давно фиксировали. Кроме того, она привела к прямым последствиям для многих. Молодежь оказалась в трудном экономическом положении. В зажиточной стране, где казалось, что об угрозе бедности можно не беспокоится, вырос процент молодых людей, которые именно этого опасаются. Инфляция ударила по многим. Кроме того, не так давно была пандемия Covid-19. И сразу после этого возникли финансовые проблемы. У многих это вызвало ощущение бессилия. Перспектива того, что это можно как-то изменить, очень привлекательна. Поэтому, как показало наше исследование, люди готовы поддерживать АдГ. Это не связано прямо с отношением к войне, с поддержкой России или неподдержкой Украины. Это намного больше связано с желанием улучшить собственное положение.

- Вы спрашивали конкретно об отношении молодых немцев к войне России против Украины? Один из пунктов в вашем исследовании - войны в Украине и на Ближнем Востоке, вы их объединили. Результат - второе место в "списке тревог". Что именно беспокоит молодежь - страх быть призванным в армию или экономические последствия, о которых вы говорили?

- Отдельно по Украине мы опрашивали в 2022 и 2023 году. Это очень сильные опасения. Они касаются, в первую очередь, экономики, роста цен, но есть и конкретные опасения за жизнь - 34 процента ожидают, что в будущем им лично придется опасаться войны. Примерно четверть тогда сказали, что опасаются расширения войны за счет Германии. 15 процентов опасаются быть призванными в армию.

- Наблюдая за реакцией в Германии, может сложиться впечатление, что сама по себе война в Украине мало интересует молодежь. Ее больше беспокоят экономические последствия. Хотя считается, что молодежь легко выходит на демонстрации, молодежные протесты против войны кажутся менее массовыми, чем против изменения климата. Иными словами, страх изменения климата сильнее заставляет выходить на улицы, чем война в Европе недалеко от Германии с десятками и сотнями тысяч погибших. Это так? В 1960-е годы молодежь, в том числе в Германии, массово выходила на акции протеста против войны во Вьетнаме. Почему сейчас по-другому?

- Я не могу полностью это объяснить, но думаю, что изменение климата ей в чем-то ближе. Молодежь винит в этом бизнес и обращается непосредственно к нему или призывает изменить образ жизни. В отношении России молодые ощущает бессилие, они не могут напрямую демонстрировать протест против РФ. Я предполагаю, что они не верят в возможность лично что-то изменить. Я бы не сказал, что изменения климата сильнее беспокоят молодых, чем война. В нашем опросе опасение войны опережает.

- Давайте поговорим о миграции. В вашем исследовании вы пишете, что опасения из-за миграции сильно выросли. Ваш соавтор, профессор Клаус Хурельман (Klaus Hurrelmann) в интервью газете Die Welt сказал, что если раньше вопросы миграции волновали, в основном, пожилое население, то сейчас это беспокоит и молодых. Он считает, что это связано с украинскими беженцами, которые добавились к общему потоку мигрантов. Вы это замеряли?

- Есть непрямые индикаторы. Когда в 2015 году была первая большая волна мигрантов, экономическая ситуация в Германии была намного лучше. У людей была большая готовность помочь, поделиться. Сейчас ситуация намного хуже, у людей ощущение, что их ситуация ухудшилась. Это психология - когда вам плохо, вы менее способны что-то дать другим. Кроме того, риторика АдГ направлена на то, чтобы пугать мигрантами. Все вместе приводит к тому, что молодежь опасается потоков беженцев. Какие именно беженцы к этому привели, из какой страны - мы этого в деталях не замеряли, это интерпретация Клауса Хурельмана. В целом опасения миграции однозначно усилились.

- Примерно треть молодых немцев - сами выходцы из семей мигрантов. Но очень многие в вашем исследовании (30 процентов), поддержали антимигрантский тезис о том, что якобы "государство больше заботится о мигрантах, чем о нуждающихся в помощи немцах". Как это объяснить?

- Молодежь неоднородна. Среди тех, у кого нет немецкого гражданства, поддержка этого тезиса намного ниже. Среди тех, у кого двойное гражданство, - выше. Некоторые партии, и АдГ в том числе, обращаются к молодым мигрантам и говорят им, что, мол, если мигрантов станет больше, вам может быть хуже. Мигранты в это частично верят. Но, в целом, поддержка АдГ среди выходцев из среды мигрантов намного ниже, чем среди тех, у кого нет миграционных корней.