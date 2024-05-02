Связи с Москвой и Пекином не подорвали рейтинг АдГ

На предстоящих выборах в Европарламент немецкие "зеленые" и правые популисты могут поделить между собой второе место. Лидируют в свежем опросе ARD-Deutschlandtrend оппозиционные консерваторы.

В начале июня в странах ЕС будут проходить выборы в Европарламент. В Германии голосование состоится в воскресенье, 9 июня. В опросах лидируют оппозиционные консерваторы. За них, согласно опубликованному 2 мая социологическому исследованию ARD-Deutschlandtrend, которое регулярно проводит институт infratest dimap, проголосуют примерно 30% немецких избирателей.

Второе же место могут поделить входящая в правительственную коалицию канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) партия "Союз-90"/"зеленые" и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Обе партии имеют рейтинг в 15%.

Избиратели АдГ: СМИ раздувают скандал

Для "зеленых" это чувствительная потеря по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент пять лет назад. Тогда они получили рекордные 20,5% голосов избирателей в ФРГ.

Иная ситуация у АдГ. В 2019 году за правых популистов проголосовали 11% немецких избирателей. И их рейтинг растет несмотря на шумные скандалы, связанные с подозрениями в коррумпированности кандидатов АдГ в евродепутаты.

Впрочем, без таких скандалов правые популисты, скорее всего, могли бы иметь еще больше симпатий. Согласно опросу, 7 из 10 немцев считают, что "Альтернативе для Германии" следует пересмотреть свое благожелательное отношение к России и к Китаю.

Сторонники АдГ смотрят на вещи иначе - три четверти их верных избирателей считают, что СМИ и немецкая общественность чрезмерно реагируют на историю с предполагаемым китайским шпионом в офисе главного кандидата АдГ на выборах в Европарламент Максимилиана Кра (Maximilian Krah).

ССВ: крутой старт с места

Из других результатов опроса ARD-Deutschlandtrend обращает на себя внимание стремительный рост популярности учрежденной лишь в начале этого года партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Эта партия образовалась в результате раскола посткоммунистической Левой партии и ее фракции в бундестаге.

На выборах в Европарламент за лево-популистскую ССВ собираются голосовать 7% немецких избирателей. Это в два с лишним раза больше, чем за саму Левую партию (3%). Следует заметить, что из всех немецких партий, имеющих реальные шансы отправить своих представителей в Европарламент, наиболее критично относятся к ЕС именно ССВ с одной стороны, и АдГ, - с другой. Это отражает общую картину: две трети немцев недовольны политикой, которую проводит Еврокомиссия.

Положительный рейтинг только у министра обороны

Две другие партии правящей коалиции - социал-демократы канцлера и либералы министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), как и "зеленые", продолжают утрачивать доверие избирателей. Рейтинг СДПГ сейчас еще ниже, чем беспрецедентно плохой в 2019 году - 14%. За либеральную СвДП собираются голосовать 9 июня только 4% немецких избирателей.

Работу правящей в Германии коалиции положительно оценивают только 19% опрошенных, 79% - отрицательно. Из всех ведущих немецких политических деятелей рейтинг симпатий выше половины имеет только министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) - 58%. Для сравнения: рейтинг министра иностранных дел Анналены Бербок (Annalena Baerbock) - 33%, самого канцлера - 22%.