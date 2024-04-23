Шпионаж: ассистент евродепутата от АдГ работал на Китай?

В Германии арестован еще один предполагаемый шпион. В этот раз речь идет о сотруднике Максимилиана Кра из правопопулистской "Альтернативы для Германии". Некоторых это совсем не удивило. DW - с подробностями.

Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) как в воду глядел: "Это только начало, будут и еще дела такого рода". Так эксперт по вопросам безопасности фракции ХДС в бундестаге прокомментировал в понедельник, 22 апреля, сообщения об аресте в Дюссельдорфе и Бад Хомбурге трех граждан ФРГ, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая.

Не прошло и суток, как в Дрездене арестовали еще одного предположительно китайского шпиона - 43-летнего Цзяня Г. А на прошлой неделе, 17 апреля, полиция города Байройт задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Итого - три крупных шпионских дела в течение всего одной недели.

"Как Россия, так и Китай имеют здесь налаженные связи в сферах политики, экономики и науки, чтобы находить в них людей и фирмы, которые становятся инструментами усиления китайского влияния и ведения гибридной войны, - указывает Родерих Кизеветтер. - Германия же плохо защищена от операций спецслужб и очень уязвима. Для Китая Германия - легкая нажива".

Цзянь Г.: студент, коммерсант, шпион…

Цзянь Г. - случай из ряда вон выходящий. Федеральная прокуратура вменяет ему в вину шпионаж в пользу иностранной спецслужбы в особенно тяжкой форме. Этот гражданин Германии китайского происхождения имел прямой доступ ко всем материалам Европейского парламента будучи сотрудником одного из евродепутатов - представителя правопопулистской немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah).

Максимилиана Кра. Звонок из Пекина? Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

По информации немецких СМИ, Цзянь Г. приехал в Германию в 2002 году учиться в Дрезденском университете. Позднее там же занялся коммерцией, некоторое время состоял в рядах Социал-демократической партии Германии. В какой-то момент его пути пересеклись с Максимилианом Кра, работавшем в Дрездене адвокатом. Свела их вместе юридическая процедура учреждения Цзянем одной фирмы.

Когда в 2019 году Кра был избран депутатом Европарламента, он пригласил к себе в Брюссель и Цзяня Г., взяв его на работу своим ассистентом.

Агент в Европарламенте, осведомитель в оппозиции

Находясь на этой должности, Цзянь, как считает прокуратура, передавал своим заказчикам в Пекине внутреннюю информацию из Европарламента, в частности, о готовящихся решениях. По сведениям еженедельника Der Spiegel, речь при этом шла, например, о "последствиях китайского влияния для обеспечения безопасности и защиты объектов критической инфраструктуры Европейского Союза".

Прокуратура подозревает задержанного и в том, что он на протяжении многих лет был платным осведомителем в кругах китайской оппозиции Фото: Uli Deck/dpa

Кроме того, задержанного подозревают в том, что он на протяжении многих лет был платным осведомителем в кругах китайской оппозиции, выслеживал китайских оппозиционеров в Германии. Цзянь Г. встречался в Индии и с Далай-ламой, а потом, пишет Der Spiegel, он клеймил китайскую компартию за "насильственное подавление" жителей Тибета. На самом же деле, Цянь Г. действовал по заданию министерства госбезопасности КНР.

В поле зрения немецких правоохранительных органов он попал уже более 10 лет назад. Немецкие журналисты узнали, что тогда Цзянь Г. предлагал им свои услуги информатора. Но сотрудничества не получилось: немцы сомневались в его надежности и подозревали в нем двойного агента.

Евродепутат с "китайским акцентом"

Немецкий информационный портал t-online еще в прошлом году обращал внимание на повышенный интерес Максимилиана Кра и его ассистента в Европарламенте к Китаю, на учреждение фирм и организаций с "китайским акцентом". По информации Der Spiegel, в прошлом году Цзянь Г. предлагал начинающим политикам "Молодой Альтернативы" - молодежной организации АдГ - поездки в Китай: билеты за свой счет, все остальное оплачивает принимающая сторона.

Вернувшись из Китая, Кра уговаривал своих однопартийцев - депутатов бундестага пересмотреть их критическое отношение к концерну Huawei Фото: Chen Jialiang/dpa/picture alliance

Сам Максимилиан Кра ездил в Пекин и другие китайские города в 2019 году, посещал и центр разработок небесспорного китайского концерна Huawei, шесть ночей провел в фешенебельных гостиницах. А вернувшись из поездки, пишет далее Der Spiegel, уговаривал своих однопартийцев - депутатов бундестага пересмотреть их критическое отношение к концерну Huawei.

Позднее в интервью правоэкстремистскому изданию Zuerst! Кра сетовал на то, что Запад превратил, дескать, Китай в "своего любимого врага", говорил, что если Европа хочет быть "независимым игроком на глобальной арене, а не просто вассалом американцев", то ей надо "стремиться к хорошим отношениям с Китаем". Рассказы о лагерях перевоспитания для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР он называл "страшилками".

АдГ - фактор риска для безопасности Германии

"Меня это как-то не удивляет", - прокомментировал глава комитета Европарламента по иностранных делам Дэвид Макаллистер (David McAllister) тот факт, что по подозрению в шпионаже арестовали ассистента именно правопопулистского евродепутата Максимилиана Кра. "Арестован один из ближайших сотрудников главного кандидата АдГ (на выборах в Европарламент. - Ред.), который очевидно шпионил по заданию китайских спецслужб за оппозиционерами и диссидентами", - заявил Макаллистер и добавил, что это вполне подходит к профилю депутата Кра и его партии.

Константин фон Ноц Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Представитель немецких "зеленых" Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) считает, что "АдГ уже давно стала серьезным фактором риска для безопасности нашей страны". Политики из этой партии, напоминает он, "всегда оказываются там, где деспоты этого мира ищут услужливых помощников для выведывания секретов наших предприятий и целенаправленного подрыва нашей демократии". Лидерам АдГ, по его словам, "автократические режимы этого мира - будь то Россия, Китай или Северная Корея - очевидно ближе, чем укоренившиеся демократии в Германии и других странах Европы".

Фон Ноц возглавляет в бундестаге секретно заседающий комитет по контролю за спецслужбами. Это единственный комитет немецкого парламента, в который его депутаты большинством голосов - по соображениям безопасности - отказались избрать представителей АдГ.

"Сначала упреки в нечистоплотном получении денег из Кремля, теперь предположительный шпионаж в пользу Китая: АдГ погружается в болото подозрений в разглашении государственных тайн и преступных махинациях, - заявил заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese). - Что на очереди? Северная Корея?"

Впрочем, и в самой АдГ не склонны приукрашивать ситуацию. "Сообщения об аресте сотрудника господина Кра по подозрению в шпионаже очень тревожные", - сообщил пресс-секретарь партии и пообещал, что АдГ "сделает все, чтобы помочь расследованию".