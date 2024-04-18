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В Баварии задержаны два диверсанта, работавшие на РФ

Александра Иванова
18 апреля 2024 г.

Двое граждан ФРГ российского происхождения готовили диверсии на объекты, использующиеся для перевозки военной техники, передают Der Spiegel и ARD. "ДНР" фактически признана в Германии террористическим объединением.

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Вывеска на здании генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ
Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Полиция города Байройт в Баварии задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Об этом сообщают в четверг, 18 апреля, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных кругах, а также телеканал ARD. По имеющейся информации, задержанные граждане ФРГ российкого происхождения шпионили за военными базами США и готовили атаку на транспортные пути, использующиеся в военных целях.

Распоряжение о задержании отдал генпрокурор Германии Йенс Роммель (Jens Rommel), операция была проведена утром 17 апреля, следует из публикаций. В квартирах задержанных прошли обыски.

Возможная подготовка диверсии в Германии

Главный подозреваемый - проживающий в Баварии 39-летний гражданин Германии и России Дитер С. (Dieter S.). Федеральная прокуратура обвиняет его, кроме прочего, в агентской деятельности по заданию спецслужб, агентской деятельности с целью диверсии, а также в создании снимков военных объектов, "представляющем угрозу безопасности".

По данным следователей, с 2023 года Дитер С. обменивался с российскими спецслужбами информацией на тему возможных диверсий в Германии. При этом мужчина выразил готовность устроить поджог или взрыв на объектах инфраструктуры, использующихся в военных целях, а также на оборонных заводах и промышленных объектах. В основном речь шла о путях транспортировки военных грузов. Целью нападений было помешать Германии осуществлять поддержку Украины.

Кроме того, Дитер С. изучал и фотографировал военные объекты США на территории Германии. Снимки он пересылал своим российским заказчикам. В этом Дитеру С., по данным прокуратуры, с марта 2024 года помогал второй задержанный в Байройте подозреваемый - 37-летний Александер Й. (Alexander J.).

По сведениям Der Spiegel, мужчины собирали информацию, в частности, о военных объектах США на полигоне Графенвёр, где украинских военных учат управлять танками Abrams.

"ДНР" фактически признана в Германии террористическим объединением

По данным немецких спецслужб, Дитер С. в период с 2014 по 2016 годы поддерживал группировку пророссийских сепаратистов в так называемой "ДНР". По информации ARD, в связи с этим генпрокуратура ФРГ выдвинула против него обвинение в членстве в иностранном террористическом объединении. "Это новшество, поскольку таким образом "Донецкая народная республика" становится террористическим объединением. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) выдал разрешение на соответствующее преследование, - отмечает телеканал. - Этот шаг имеет большое символическое значение и может иметь дипломатические последствия".

Поскольку у Дитера С., судя по всему, имелось огнестрельное оружие, его подозревают также в "подготовке насильственного акта, представляющего угрозу государству".

По данным ARD, обоим подозреваемым грозит в Германии до 10 лет тюрьмы.

 

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