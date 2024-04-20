Хакеров из Китая подозревают в многолетнем шпионаже за VW

Злоумышленники похитили у Volkswagen тысячи файлов. По сообщениям СМИ, за кибератаками на автомобильный концерн могут стоять китайские хакеры.

Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) на протяжении нескольких лет подвергался атакам хакеров, предположительно из Китая. Как подтвердила компания в субботу, 20 апреля, злоумышленники похитили у нее тысячи файлов.

Представитель VW на запрос агентства dpa отказался предоставить подробности. Однако в заявлении компании говорится, что инцидент случился еще десять лет назад.

19 000 украденных файлов

О кибератаках ранее сообщили немецкий еженедельник Der Spiegel и телеканал ZDF , ссылаясь на внутренние документы VW. По их информации, атаки происходили в несколько волн с 2010 по 2015 год. В 2010 году хакеры начали анализировать ИТ-инфраструктуру Volkswagen, чтобы выявить возможные лазейки. Это им удалось уже через год. В период с 2011 по 2014 год было зафиксировано несколько утечек данных, свидетельствуют документы компании.

Согласно внутреннему анализу VW, вполне вероятно, что все атаки были совершены одними и теми же преступниками. Предполагается, что злоумышленники получили доступ к 19 000 файлов.

Следы указывают на Китай

Прямых доказательств причастности Китая нет, но есть множество косвенных свидетельств. В частности, IP-адреса хакеров вели к Пекину и китайским военным, рассказал один из инсайдеров. Почти все эксперты, с которыми беседовали Der Spiegel и ZDF, в том числе сотрудники немецких органов безопасности, также считают атаку государственных хакеров КНР весьма вероятной.

Посольство Китая в Берлине возмущенно отреагировало на сообщениях о предполагаемых связях с Пекином и подчеркнуло, что страна осуждает любые формы кибершпионажа.