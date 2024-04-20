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Хакеров из Китая подозревают в многолетнем шпионаже за VW

Жан Рофе
20 апреля 2024 г.

Злоумышленники похитили у Volkswagen тысячи файлов. По сообщениям СМИ, за кибератаками на автомобильный концерн могут стоять китайские хакеры.

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Логотип Volkswagen на автосалоне в Шанхае (фото из архива)
Логотип VW на автосалоне в Шанхае (фото из архива)Фото: Aly Song/REUTERS

Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) на протяжении нескольких лет подвергался атакам хакеров, предположительно из Китая. Как подтвердила компания в субботу, 20 апреля, злоумышленники похитили у нее тысячи файлов.

Представитель VW на запрос агентства dpa отказался предоставить подробности. Однако в заявлении компании говорится, что инцидент случился еще десять лет назад.

19 000 украденных файлов

О кибератаках ранее сообщили немецкий еженедельник Der Spiegel и телеканал ZDF, ссылаясь на внутренние документы VW. По их информации, атаки происходили в несколько волн с 2010 по 2015 год. В 2010 году хакеры начали анализировать ИТ-инфраструктуру Volkswagen, чтобы выявить возможные лазейки. Это им удалось уже через год. В период с 2011 по 2014 год было зафиксировано несколько утечек данных, свидетельствуют документы компании.

Согласно внутреннему анализу VW, вполне вероятно, что все атаки были совершены одними и теми же преступниками. Предполагается, что злоумышленники получили доступ к 19 000 файлов.

Следы указывают на Китай

Прямых доказательств причастности Китая нет, но есть множество косвенных свидетельств. В частности, IP-адреса хакеров вели к Пекину и китайским военным, рассказал один из инсайдеров. Почти все эксперты, с которыми беседовали Der Spiegel и ZDF, в том числе сотрудники немецких органов безопасности, также считают атаку государственных хакеров КНР весьма вероятной.

Посольство Китая в Берлине возмущенно отреагировало на сообщениях о предполагаемых связях с Пекином и подчеркнуло, что страна осуждает любые формы кибершпионажа.

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