Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

В самой масштабной за последние годы утечке секретных данных разведки и Минобороны США обвиняют 21-летнего рядового ВВС Нацгвардии, который публиковал их в закрытом чате в Discord.

В крупнейшей за последнее десятилетие утечке предположительно секретных документов американской разведки и Петагона подозревают 21-летнего сотрудника ВВС Нацгвардии США Джека Т., арестованного в четверг, 13 апреля в Дайтоне. 14 апреля суд в Бостоне официально предъявил обвинение Джеку Т. (в немецких СМИ, как правило, не называют полное имя обвиняемого до вынесения приговора) в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации.

По данным СМИ, он публиковал многочисленные секретные материалы в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. Оттуда файлы якобы разошлись по другим игровым чатам, а затем стали доступны широкой общественности. Мировые СМИ называют это, возможно, самой масштабной в Америке утечкой конфеденциальных данных с 2013 года, когда бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предал гласности сведения о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру.

Ллойд Остин Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Одновременно СМИ и специалисты указывают: достоверных доказательств того, что в Сеть сейчас попали действительно секретные файлы, пока нет. Министр обороны США Ллойд Остин 13 апреля назвал произошедшее "несанкционированным раскрытием информации". DW рассказывает о том, что известно о Джеке Т. и его роли в утечке предположительно секретных данных.

Закрытый чат энтузиастов

Закрытый чат в Discord, в котором, как считают власти США, впервые появились документы Пентагона и разведки, был создан в 2020 году. В группе под название Thug Shaker Central состояло около 25 человек, в основном мужчин и подростков, которых "объединяла любовь к оружию, военному делу и религии". Администратором и лидером сообщества был человек под ником OG. По данным СМИ, это и есть Джек Т.

В этом суде в Бостоне Джеку Т. 14 апреля было предъявлено обвинение Фото: Marc Vasconcellos/The Enterprise/USA TODAY Network/IMAGO

В 2022 году человек под ником OG опубликовал в чате сообщение, смысл которого участники группы не сразу поняли, поскольку оно было наполнено военной лексикой, сокращениями и специальными терминами, рассказали журналистам участники чата. Как написал OG, это была почти дословная стенограмма из "секретных разведывательных документов", которые он якобы принес домой со своей работы на "военной базе". Участники группы утверждают, что OG не был противником США и не работал в интересах какой-либо страны, а хотел показать друзьями по чату, "как на самом деле устроен мир".

В течение следующих месяцев OG начал регулярно постить в чат похожие сообщения, разъясняя его участникам, что значат те или иные термины. OG утверждал, что публикует сверхсекретные отчеты о передвижениях мировых лидеров, тактические сводки о состоянии вооруженных сил, геополитический анализ и собственные пояснения. По словам членов группы, его цель заключалась в том, чтобы "информировать и произвести впечатление".

OG ожидал, что другие участники чата будут внимательно изучать всю информацию, которой он делился, и злился, когда те не проявляли должного интереса, а больше интересовались роликами на YouTube об оружии, сообщил The Washington Post один из участников сообщества. В конце 2022 года OG якобы даже пригрозил, что перестанет выкладывать информацию, если участники чата не будут внимательно ее изучать.

Как документы из закрытого чата стали доступны всем

Именно тогда, как сообщается, OG сменил подход и вместо расшифровок стал выкладывать в чат фотографии документов - с тех пор он начал публиковать по несколько файлов в неделю. "Большинство людей на сервере были достаточно сообразительны, чтобы понять, что они не должны публиковаться где-либо еще", - рассказал участник группы.

При этом почти половина участников чата находились за пределами США, в том числе в России и Украине. 28 февраля этого года другой участник Thug Shaker Central впервые опубликовал несколько десятков фотографий OG на другом сервере Discord, связанном с YouTube-блогером под ником wow_mao. В начале марта 10 документов оттуда были выложены на сервере геймеров, посвященном игре Minecraft.

После этого доступ к, как считается, секретным документам уже был у тысяч пользователей Discord, но утечка еще месяц не попадала в поле зрения властей США, пишет NYT. Сам OG в середине марта перестала выкладывать новые материалы. С 5 апреля документы с, как утверждалось, оценкой военной ситуации в Украине были размещены в российских Telegram-каналах, на платформе 4chan и начали циркулировать в Twitter. При этом СМИ указывали, что материалы могли быть отредактированы. Кроме того, не было официальных подтверждений, что в Сеть и правда попали именно секретные данные.

OG "казался очень растерянным и не знал, что делать", описал его реакцию на широкие публикации документов участник чата. По его словам, OG полностью осознавал серьезность происходящего и возможные последствия. В своем последнем сообщении он призвал участников группы "залечь на дно" и удалить любую информацию, которая может иметь к нему отношение.

СМИ нашли Т. по цифровым следам

Еще до того, как Минюст США назвал имя обвиняемого в утечке сведений, The New York Times , The Washington Post и проект Bellingcat установили его личность по цифровым следам, сопоставив детали интерьера его дома, которые были видны на фотографиях документов, с аккаунатми Т. в соцсетях.

Сотрудники ФБР у дома Джека Т. в Массачусетсе Фото: Steven Senne/AP/picture alliance

Джек Т. служил в звании рядового в разведывательном подразделении Военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе. Службу в Нацгвардии мужчина начал в 2019 году. По словам источника Bloomberg, специализацией Т. была кибербезопасность, из-за чего у него и мог быть доступ к секретным данным.

Сотрудники ФБР задержали Джека Т. 13 апреля в его доме в Дайтоне, штат Массачусетс. Теперь ему грозит лишение свободы на десятки лет, пишет The New York Times. Как поясняет издание, каждый опубликованный документ будет фигурировать в деле как отдельный пункт обвинения, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. По данным агентства Reuters, всего могло быть обнародовано более сотни документов.

Доступ к секретным документам может быть у десятка тысяч человек

Нынешняя утечка подчеркивает изъяны американской системы, в которой доступ к секретной информации имеет очень широкий круг людей, констатируют американские СМИ. NYT пишет со ссылкой на источники в Пентагоне, что доступ, аналогичный тому, что имел Т., могут иметь десятки тысяч человек. Похожими оценками официальные лица и эксперты поделились в разговоре с WP.

По их словам, тысячи военнослужащих и госслужащих примерно того же возраста, что и Джек Т., и работающие на низших должностях могут иметь доступ к секретным документам. По словам источника NYT, имеющего допуск к секретным данным, такие документы также нередко рассылаются по электронной почте большому количеству людей.

Всего, по оценкам спецслужб США, по состоянию на октябрь 2019 года почти три миллиона человек в стране имели доступ к секретным документам, пишет Bloomberg. Практика столь масштабного обмена конфиденциальными данными началась после терактов 11 сентября 2001 года. Идея заключалась в том, что более широкое распространение развединформации может помочь предотвратить новую атаку по территории США, уточняет агенство.

"Администрации Байдена будет трудно объяснить, как крупнейшая за десятилетие утечка разведданных США могла быть совершена 21-летним военным, чья роль требовала наличия диплома средней школы, водительских прав и 18 месяцев стажировки на рабочем месте", - заключает Bloomberg. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что уже распорядился пересмотреть процедуры контроля доступа к разведданным.

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