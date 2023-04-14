  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд ОстинФото: Nathan Posner/AA/picture alliance
ПолитикаСША

Пентагон расследует утечку секретных данных по Украине

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Минобороны США перепроверит порядок доступа к секретной информации, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Он призвал сотрудников сообщать о подозрительном поведении коллег.

https://p.dw.com/p/4Q4U7

Министерство обороны США на фоне скандала вокруг публикации в сети секретных документов перепроверит порядок доступа к секретной информации. "Как министр обороны я без колебаний приму дальнейшие меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин поздно вечером в четверг, 13 апреля, в Вашингтоне.

По словам Остина, он распорядился провести расследование, касающееся условий допуска к секретной информации, производится проверка контрольных механизмов с целью не допустить повторения аналогичных инцидентов в будущем.

Ллойд Остин также отметил, что все сотрудники министерства обороны США с допуском к секретным данным юридически и морально обязаны защищать эти данные и информировать начальство о подозрительной деятельности.

Слив секретной информации

В интернете уже несколько недель курсируют,, предположительно, секретные документы администрации США, в том числе документы Пентагона, касающиеся войны России против Украины. Американские СМИ незадолго до католической Пасхи первыми сообщили о факте утечки, не опубликовав при этом самих документов.

Сотрудники ФБР 13 апреля задержали 21-летнего американского военнослужащего, который, как полагают, выложил эти документы в сеть. В случае выдвижения обвинений и обвинительного приговора ему будет грозить длительный срок тюремного заключения.

Многие американские СМИ задаются вопросом, почему 21-летний служащий национальной гвардии имел доступ к совершенно секретным документам. Этот молодой человек работал айтишником на одной из военных баз в штате Массачусетс. В его обязанности входило управление компьютерами и системами связи, поэтому не исключено, что он получил доступ к внутреннем сетям со строго секретной информацией, отмечают газета The Washington Post и телекомпания CNN.

Смотрите также:

Слив секретных документов о контрнаступлении

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
external

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ: "Крым - это решающий участок" (07.04.2023)

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ: "Крым - это решающий участок" (07.04.2023)

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что переломным моментом на фронте должно стать разрушение Керченского моста, что сделает "Крымский полуостров неспособным к обороне". Также, по его мнению, ракеты GLSDB помогут ВСУ отодвинуть российские силы от нынешней линии фронта. Ходжес, однако, предостерегает от того, чтобы недооценивать противника. "Россияне не дураки", - заметил эксперт.
Конфликты7 апреля 2023 г.06:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Шенгенская виза

Что говорят немецкие власти о шенгенских визах для россиян

Политика11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - молодой человек стоит на скале и держит над головой стопку бумаг с надписью "Top Secret", из этой пачки повсюду разлетаются листки бумаги.

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Политика2 мин. назад
Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес21 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика22 ч. назад60:21 мин.
Задержание подозреваемого в утечках Пентагона

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
Певица Алла Пугачева

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Общество22 ч. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика23 ч. назад
На главную страницу