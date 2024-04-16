В США политика АдГ Кра подозревают в получении денег из РФ

Евродепутата от АдГ Максимилиана Кра в 2023 году допрашивала ФБР в Нью-Йорке на тему "сомнительных платежей" из России, пишут Der Spiegel и ZDF.

Депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Европарламенте Максимилиан Кра (Maximilian Krah) во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года был допрошен американской спецслужбой ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников". Об этом пишет во вторник, 16 апреля, немецкий еженедельник Der Spiegel на основе данных, полученных его журналистами в ходе совместного расследования с передачей Frontal общественно-правового телеканала ZDF.

Как указывает Der Spiegel, сам политик, которого в статье называют "правым экстремистом", в ответ на запрос редакции подтвердил факт своего допроса в США.

Подозрительное сообщение из чата

В руках американских спецслужб оказалось сообщение из чата, в котором пророссийский активист Олег Волошин пишет Кра, что проблема с "компенсацией" за его "технические задания" была решена и с мая "все будет так, как было до февраля". "Эта формулировка позволяет предположить, что Кра на протяжении долгого времени мог тайно получать платежи", - рассуждают журналисты.

В статье отмечается, что бельгийские власти уже ведут расследование в связи с подозрением, что Россия осуществляет "операции влияния" на европейских политиков. Наличие оснований для начала такого расследования проверяют сейчас и в Германии.

Максимилиан Кра о возможных связях с Россией

Максимилиан Кра отвергает все обвинения. По его словам, он никогда не получал от Волошина "ни денег, ни стоящих денег услуг, ни каких-то иных компенсаций". Сообщение в чате или предназначалось другому пользователю, или подразумевало билет на Оперный бал в Дрездене, который оплатил Кра, утверждает политик. Из-за плохих знаний английского языка Волошин мог неудачно выразиться, считает он. Сам Олег Волошин не отреагировал на запрос журналистов.

Вероятно, ФБР увидела подозрительное сообщение в чате, когда проверяло мобильный телефон Волошина в ходе одной из его поездок. Сам активист сообщал, что лето 2021 года в аэропорту Вашингтона у него забрали телефон и считали всю информацию с него.

По данным Der Spiegel, Олег Волошин был в Украине депутатом от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина. Эту партию в Украине запретили в марте 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения. Несколькими месяцами ранее власти США ввели санкции против Волошина на основании того, что он, по мнению Вашингтона, "дестабилизировал Украину". В 2023 году Волошина обвинили в Украине в госизмене.

Как следует из публикации Der Spiegel, немецкий политик Кра может быть связан не только с Олегом Волошиным, но и с онлайн-платформой Voice of Europe, которая, по данным чешских властей, также могла являться инструментом Кремля, в том числе для финансирования угодных Москве кандидатов в депутаты Европарламента на выборах в июне.

Максимилиан Кра отрицает, что получал деньги из кругов, близких к Voice of Europe.